Er dirigierte mit der Kraft eines Hypnotiseurs

Er war kein Grübler, kein Theoretiker, kein Revolutionär. Auch kein Jetset-Dirigent, kein Despot, kein Entertainer. Was Mariss Jansons nicht war, ist einfach zu sagen. Aber was war er? Was machte ihn aus? Das lässt sich weit schwerer in Worte fassen. Man musste es schon in seinen Konzerten erleben: Wie da plötzlich eine gebannte Atmosphäre aufkam im Saal. Wie Publikum und Orchester gemeinsam in den Sog der Musik gerieten. Wie der Klang greifbar wurde, raumfüllend, hypnotisch. Man vergass es nicht so schnell wieder.