Der «Marquis» gewinnt Luftgitarren-WM

Zwanzig Kandidaten in hanebüchenen Kostümen haben sich in Finnland einen virtuosen Gitarrenwettkampf geliefert, wenn auch ohne Instrument. Bei der 24. Luftgitarren-Weltmeisterschaft in der kleinen finnischen Stadt Oulu wurde Rob «Der Marquis» Messel aus den USA zum Gewinner erkoren. Er habe über die Jahre verschiedene Instrumente gespielt, sei in seinen technischen Fähigkeiten aber beschränkt, sagte Messel. «Aber bei der Luftgitarre, das ist ein weisses Blatt Papier, man kann alles machen.»