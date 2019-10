Sie gab dem Schmerz eine Stimme

Zwei Jahre später folgte die erste von über einhundert Schallplatten. Bald schon war sie eine der gefragtesten Sopranistinnen, wurde für die grossen Rollen in aller Welt verpflichtet. So an der Mailänder Scala 1972 als die nubische Königstochter Aida in der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi.

Eine Stimme für Verzweiflungsfrauen



Da verdichtete sie in ihrer zwischen Härte, Wut, Verzweiflung und Liebe changierenden Stimme das Schicksal einer fern der Heimat aller Hoffnung beraubten Kriegsgefangenen. Auch die Cassandre in Hector Berlioz’ «Les Troyens» reizte sie. Denn Jessye Norman gab immer wieder jenen Heldinnen ihre Stimme, die von der Gesellschaft zerstört werden und am Leben scheitern. Die Opernliteratur ist voll solcher Verzweiflungsfrauen, deren Schicksale im Gegensatz zu denen der Operntenorhelden immer noch wie aus dem Leben gegriffen wirken. Doch in dieser Konsequenz tat das vor ihr höchstens Maria Callas.

So wurde Jessye Norman in ihrer Kunst eine Kämpferin für die Frauen- und Menschenrechte, während ihr Ruhm als Sängerin ins schier Masslose wuchs – obwohl sie erst 1983 selbst an der Met singen durfte. Norman-Auftritte wurden zu Kultereignissen, auch wenn sie sich immer mehr auf den Liedgesang verlegte. So gelang es dem damaligen Chef der Münchner Philharmoniker Sergiu Celibidache 1992, Norman für die «Vier letzten Lieder» von Richard Strauss zu verpflichten. Der Stadtrat musste den für dieses Konzert erhöhten Eintrittsgeldern extra zustimmen. Die Zusammenarbeit der beiden war nicht einfach, doch der Triumph dann riesig.

1989 sang sie zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution die Marseillaise in Paris. Sie sang zur Eröffnung der Olympiade in Atlanta, zu den Amtseinführungen der Präsidenten Ronald Reagan und Bill Clinton und zur Einweihung des Lichtdenkmals für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September in New York.

Neugier bis hin zum «Great American Songbook»



Doch weder der Welterfolg noch ihr Status als Diva konnten ihre musikalische Neugier bremsen. Sie nahm Spirituals auf und Lieder aus dem «Great American Songbook». Sie hätte gerne mit Miles Davis gearbeitet, tat sich dann zumindest mit dessen Assisten Ron Carter zusammen, der ihr mit dem Pianisten Michel Legrand und dem Schlagzeuger Grady Tate als Rhythmusgruppe für ein Jazzalbum diente.