Wenn der Bruder mit der Schwester

Ein düsteres Stück? Oh ja. Und zweifellos ein überraschendes für ein Konzert, mit dem ein neuer Chefdirigent sein Amt antritt. Aber wenn dieser Chefdirigent Paavo Järvi heisst: Dann passt das bestens.

Er hätte es sich ja leichter machen können. Einen Schlager programmieren, einen Starsolisten einfliegen lassen, die Standing Ovation abholen. Aber Järvi wollte mehr, nämlich zeigen, worum es ihm geht hier in Zürich, und warum er neben dem Titel eines Chefdirigenten auch jenen eines Music Directors trägt: Er will nicht nur dirigieren, sondern die künstlerische Ausrichtung des Orchesters prägen.

Mehr als für Glamour interessiert sich Järvi für die Arbeit mit dem Orchester.

Also importierte er statt eines Starsolisten den Estnischen Nationalen Männerchor RAM, der zusammen mit den Männern der Zürcher Singakademie die Erzählerfunktion in «Kullervo» übernahm: so klangstark und unerbittlich, dass es einen schauderte. Die Solopartien sangen Johanna und Ville Rusanen, die neben den Tönen auch den altfinnischen Text lebendig werden liessen (und tatsächlich Geschwister sind).

Und noch ein weiterer Gast war da: der estnische Komponist Arvo Pärt, der für diese Eröffnung sein 1976 komponiertes Werk «Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte…» überarbeitet hat. Dieses Sechsminutenstück wurde zum Auftakt des Abends gespielt, als witzig-skurriler Kontrapunkt zum dramatisch-archaischen «Kullervo».

Der Este Järvi brachte damit seine eigene Welt nach Zürich – und betonte gleichzeitig, dass ihn nichts mehr interessiert als die Arbeit mit dem Orchester. Denn die Tonhalle-Musikerinnen und -Musiker konnten in diesem Programm zeigen, was sie können; und auch, mit wie viel Energie und Ambitionen sie in die Zusammenarbeit mit Järvi steigen.