Nun spielt die Musik auch im anderen Tal

Im August des kommenden Jahres werden erstmals zwei Konzerte des Gstaad Menuhin Festivals an der Lenk stattfinden. Lenk-Simmental-Tourismus und das Gstaad Menuhin Festival gehen dafür eine Partnerschaft ein.

Wie die beiden Organisationen am Dienstag gemeinsam mitteilten, will Lenk-Simmental-Tourismus mit den Konzerten den gemeinsamen Erlebnisraum Saanenland-Simmental weiterentwickeln. Auch beabsichtigt die Tourismusorganisation, an die Konzertreihe der Internationalen Musikalischen Sommerakademie Lenk anzuknüpfen.

Konzerte auch in Kirchen

Seit 63 Jahren veranstaltet das Gstaad Menuhin Festival klassische Konzerte im Saanenland. Hauptspielorte sind die Kirche Saanen und ein Festivalzelt in Gstaad. Das nach eigenen Angaben zweitgrösste Klassikfestival der deutschen Schweiz führt aber auch immer wieder Konzerte in historisch bedeutenden Kirchen in anderen Dörfern des Saanenlands oder des oberen Simmentals durch. 2017 fanden Konzerte beispielsweise in Lauenen und Zweisimmen statt. (db/SDA)