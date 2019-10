Mit hörenden Augen und sehenden Ohren

Als trage sie das Elend der ganzen Welt im Herzen

Zusammen mit dem kongenialen Bühnenbildner Rufus Didwiszus und seinem immer stärker zusammengewachsenen Ensemble hat er Bilder und Bewegungen gefunden, die mit der Musik nicht konkurrieren, sondern sie auf einer neuen Ebene verdichten. Der Tanz schmiegt sich nicht nur mit stupender Musikalität an die Komposition, sondern auch näher an Andersens Erzählung und erweckt mithilfe der Kostüme von Emma Ryott die Figuren der Geschichte zum Leben.

Die verlorene Streichholzverkäuferin, die jeweils von mindestens zwei Tänzerinnen – Michelle Willems und Emma Antrobus – gleichzeitig dargestellt wird, tanzt in ihrem zarten Hemdchen so zerbrechlich, als trage sie das Elend der ganzen Welt im Herzen. Dunkel und bedrohlich hingegen wirkt die satte Bourgeoisie, die achtlos an dem Kind vorübertanzt, nur mit sich selbst beschäftigt – als starre sie den ganzen Tag ins Handy.

Die Choreografie trifft die Töne so feinfühlig und exakt, dass man die Bewegungen auch als Klänge wahrnehmen kann.

Eckig sind die Bewegungen, zerlegt wie die Töne und Wortsilben in Lachenmanns Komposition, doch gleichzeitig durchdrungen von einer alles verbindenden Harmonie, die in den vielen filigranen Hebefiguren ihren Ausdruck findet. Die Choreografie trifft die Töne so feinfühlig und exakt, dass man die Bewegungen auch als Klänge wahrnehmen kann. Man sieht mit den Ohren und hört mit den Augen.

Doch Lachenmann und auch Christian Spuck geht es nicht darum, ein bald 175 Jahre altes Kunstmärchen neu zu erzählen, sondern um dessen Parallelen in der Gegenwart. In die Komposition verwoben ist darum ein Brief der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin, die in Spucks Inszenierung sehr konkret Gestalt annimmt. Die Kälte, die den sozial Benachteiligten heute wie damals entgegenschlägt, birgt in sich den Funken zur Revolution, aber auch zu Gewalt und Tod.

Dieser Gedanke durchdringt die Inszenierung auch, als der Komponist im 18. Bild selbst auf die Bühne tritt und in der dem Stück eigenen, zerhackt-rhythmisierten Sprechweise einen Text von Leonardo da Vinci rezitiert. Konzentriert spitzt man Ohren und Augen, wie in der ganzen zweistündigen Vorstellung, deren Vielschichtigkeit vom Zürcher Premierenpublikum mit tosendem Applaus belohnt wurde. Die Ballettliebhaber folgen Christian Spuck bereitwillig auch auf diesem anspruchsvollen Pfad.