Mephisto meldet sich aus der Klimaanlage

Wann wurde in Bern Liszts «Faust-Sinfonie» das letzte Mal gespielt? Hat sie das Berner Symphonieorchester überhaupt je aufgeführt? Man kann sich nicht daran erinnern. Gleiches gilt für das a-Moll-Klavierkonzert von Clara Schumann. Es ist das Wunderwerk einer Vierzehnjährigen. Dennoch muss es den Vergleich mit dem viel bekannteren a-Moll-Klavierkonzert ihres Ehemanns Robert Schumann nicht scheuen, das erst zehn Jahre später entstand.

Anders als in Robert Schumanns Klavierkonzert, wo das Klavier gleich zu Beginn mit herabstürzenden Akkorden Präsenz markiert, legt in Clara Schumanns Klavierkonzert das Orchester dem Soloinstrument den roten Teppich aus. Mario Venzago wählt ein zügiges, aber steigerbares Tempo, sodass der 24-jährige Kit Armstrong in den halsbrecherischen Oktavsprüngen des Schlusssatzes nie in Bedrängnis kommt.

Komponierender Analytiker

Der herausragende Pianist, der unter den Fittichen des pianistischen Übervaters Alfred Brendel gross geworden ist, kennt weder technische noch gestalterische Grenzen. Phänomenal, wie er nicht nur Ober-, sondern auch Mittelstimmen zum Singen bringt. Klar sind seine Läufe, seine Doppelgriffe haben Kraft. Selbst im eleganten Spiel (Chopin lässt grüssen) erkennt man den komponierenden Analytiker.

Armstrong zeichnet feinste dynamische Schweller, deutet melodisches Material durch ein luftiges Non-Legato-Spiel als Traumgespinst. Die Unterscheidung von Hell/Dunkel und Schwer/Leicht geht ihm selbstverständlich von der Hand. Jede Ausdrucksnuance strömt aus der Lebendigkeit seiner inneren Ruhe. Dass das kein Widerspruch ist, zeigt der Pianist mit der Zugabe. Die «Allemande» aus Bachs vierter Partita ist ein Glanzlicht aus einer anderen Welt.

Gewaltiges Klangmonster

Clara Schumann ist auch für eine Überraschung gut. Der zweite Satz ihres Konzerts ist ein intimes Zwiegespräch zwischen Klavier und Solo-Cello (innig: Alexander Kaganovsky). Ein Paukenwirbel leitet nahtlos ins Finale über. Eine runde Sache, wenn nur Mephisto nicht wäre!

Obwohl er erst in Liszts «Faust-Sinfonie» seinen Auftritt hat, meldet er sich schon bei Schumann, in Gestalt eines Störgeräuschs aus der Klimaanlage (oder sonst woher). Das zum Glück aber ebenso plötzlich wieder verschwindet, wie es gekommen ist. Dann ist die Bühne frei für ein anderes Klangmonster: Liszts «Faust-Sinfonie». In dem mächtigen Dreisätzer werden Faust, Gretchen und Mephistopheles in Klangbilder gebannt. Dass es kein Luxus ist, sich ein Symphonieorchester zu leisten, zeigt sich hier. Ohne ein versiertes Ensemble mit solistischen Könnern in allen Registern könnte man die Aufführung dieses 65-minütigen Werks vergessen. Nicht nur, dass man hier das erste Zwölftonthema der Musikgeschichte hört. Zur üppigen Instrumentalbesetzung (Konzertmeister: Zohar Lerner) kommen im Chorus mysticus auch ein Solo-Tenor (stimmgewaltig: Uwe Stickert) und ein 16-köpfiger Männerchor zum Einsatz (Einstudierung: Zsolt Czetner).

Mario Venzago gestaltet ein spannendes Psychogramm mit Tiefenschärfe. Wie unter dem Brennglas differenziert er die Vielschichtigkeit der drei Charaktere und modelliert die Klangmassen, die er in Wallung versetzt, ohne das Pathos, das Liszt im letzten Satz anlegt, zu überstrapazieren.

Beeindruckend sind die intensiven Stille-Zäsuren. Fausts Fragen und Zweifeln verleiht er Dringlichkeit, Gretchens Hoffen taucht er in ein warmes Licht (schöne Soli von Flöte, Harfe, Viola). Und Mephistopheles? Der darf nun richtig loslegen. Als Klangkraftwerk «wagnert» das Berner Symphonieorchester durch das rhythmische und dynamische Wechselbad, das er anrichtet. Und gewährt dem Publikum ein Musiktheater, dessen Bilder im Kopf jedes Einzelnen entstehen. (DerBund.ch/Newsnet)