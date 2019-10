Eine Dirigentin stopft Lücken

Also machte sie sich auf die Suche. Und fand so vieles, dass sie beschloss, ein Orchester dafür zu gründen: das Swiss Orchestra, das einen englischen Namen trägt, weil es in allen Schweizer Landesteilen auftreten soll. Mindestens zwei Projekte pro Jahr will man stemmen, bei denen Schweizer Sinfonik auf berühmte Werke trifft, «damit wir die Schweizer in der Tradition verorten können».

Ein Schweizer Don Giovanni



Beim allerersten Konzert wird nun zum Beispiel eine Ouvertüre von Jean Baptiste Edouard Dupuy (ca. 1770–1822) zu entdecken sein, der neben seiner Musik auch eine höchst interessante Biografie zu bieten hat. Nach seinem Studium in Paris wirkte er an den Königshöfen von Dänemark und Schweden; er war der Erste, der dort Mozart-Opern aufführen liess, wobei er den Don Giovanni gleich selber sang. Passenderweise: Er selber war offenbar ein erfolgreicher Don Juan, jedenfalls wurde er in flagranti mit der Frau des dänischen Kronprinzen ertappt und sofort des Landes verwiesen.

Lena-Lisa Wüstendörfer erzählt die Geschichte gern, sie wird sie auch im Konzert erzählen. Denn die 1983 geborene Zürcherin hat sich schon immer interessiert für das, was hinter der Musik steht. Parallel zum Studium an der Basler Musikhochschule hat sie deshalb an der Uni Basel Musikwissenschaften studiert, vor kurzem ist unter dem Titel «Klingender Zeitgeist» ihre Dissertation über die Interpretationsgeschichte von Mahlers Sinfonie Nr. 4 herausgekommen.