«Das kennen Sie aus der Werbung»

Schon eine Stunde vor dem Konzert sind die tausend Stühle auf dem Bundesplatz praktisch alle belegt. Es gibt Burger und Bier, die Stimmung ist aufgeräumt, einige Leute verlängern die vollen Stuhlreihen mit eigenem Campingmobiliar, andere haben Picknickdecken und Weissweinflaschen mitgebracht und machen es sich auf dem Boden gemütlich. Bald werden Trottoirs zu Konzertbänken, und es mangelt sogar an Stehplätzen.

Das Wetter verhält sich kooperativ – die Wolkentürme verziehen sich, das Bundeshaus ist in ein goldenes Abendlicht getaucht und macht sich damit bestens als Kulisse für den festlich-barocken Auftakt des sinfonischen Abendprogramms: die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Wäscheklammern und gute Laune

Die Ouvertüre der pompösen Freiluftkomposition, die Händel 1748 anlässlich des Siegs des englischen Königs George II. im österreichischen Erbfolgekrieg komponierte, funktioniert auch auf dem Bundesplatz hervorragend. Trotz technischer Verstärkung mit Mikrofonen und Lautsprechern, die bisweilen einen etwas grellen Klang zur Folge hat, überzeugt das Berner Symphonieorchester mit einer abwechslungsreichen Dynamik und engagierten Streichern – denen im Allegro der Ouvertüre vor lauter Einsatz die Bogenhaare reissen.

Der händelsche Klang königlicher Erhabenheit kontrastiert mit dem niederschwelligen Zugang zu klassischer Musik, den dieser Abend bietet. Er spiegelt sich auch in der Garderobe des Orchesters, die auffallend bunt ausfällt und signalisiert: Hier gibt es keinen Dresscode, hier gibt es Händel, Beethoven und Ravel für alle. So haben die Musiker und Musikerinnen sichtlich Spass an diesem Konzert, das unter der Leitung und Moderation eines ebenfalls vergnügten Mario Venzago steht. Auch Herausforderungen wie das Befestigen der Notenblätter mit Wäscheklammern, das ein schnelles Blättern erheblich erschwert, meistert das Orchester souverän. Das abwechslungsreiche Programm schafft den Spagat zwischen Anspruch und Unterhaltung. So wurden für Rossinis «Rendez-vous de la chasse» historische Instrumente aus der Klingenden Sammlung Bern reaktiviert, und die vier Hornisten haben sich, dem Titel der Komposition entsprechend, in Jagdkluft geworfen. Bei Beethovens Schlachtengemälde «Wellingtons Sieg», in dem der Triumph der Briten über die napoleonischen Truppen bei der Schlacht bei Vitoria 1813 klangmalerisch dargestellt wird, wird das Publikum gar zur Interaktion aufgefordert: Platzende Ballone sollen während des Schlachten-Allegros den Klang von Gewehren simulieren. Dass beim Open-Air-Programm für alle etwas dabei ist, zeigt sich auch bei Rossinis «Tell»-Ouvertüre, die einige – wie Venzago sagt – «aus der Ricola-Werbung kennen»: Sie bringt die zahlreichen Kinder, die sich vor der Bühne niedergelassen haben, zum begeisterten Tanzen. Und auch das wohl berühmteste Crescendo der Musikgeschichte, Maurice Ravels «Bolero», gelingt präzise und mit stoischer Disziplin. Selbst die Kirchenglocken in der Stadt, die stur die fortschreitende Stunde verkünden, vermögen den grossartigen Spannungsbogen vom Pianissimo zum tumultartigen Forte, der Ravels repetitive Komposition prägt, nicht zu brechen.

Zwei grandiose Klarinetten

Ein Highlight des Konzerts ist Amilcare Ponchiellis «Il Covegno» für zwei Klarinetten und Orchester. Die Soloklarinettisten des BSO, Calogero Presti und Bernhard Röthlisberger, erschaffen mit ihren Instrumenten einen fein gearbeiteten und präzisen Dialog, der zwischen schüchternem Konversieren und sorglosem Plaudern zu oszillieren scheint. Allein dieses Klarinettenkonzert würde die Standing Ovations am Schluss rechtfertigen. Doch auch die bunte Fröhlichkeit und Unterhaltsamkeit des Anlasses, die sich mit der Virtuosität des Orchesters paart, gibt Anlass zur Begeisterung. Und als Venzago das Publikum mit dem traditionell langsam dirigierten Bernermarsch nach fast zwei Stunden in die Nacht entlässt, bedauert man, dass das Ganze schon vorbei ist. (Der Bund)