Bis der Walzer seufzt

Neujahrskonzerte sind Rituale mit magischer Anziehungskraft. Man braucht im Berner Kursaal nur ins Publikum zu schauen, um zu spüren, was die Wissenschaft mittels Statistik herausgefunden hat: Der Mensch sucht in solchen Ritualen seelischen Halt. Gut 50 Millionen sind am Neujahrstag jeweils dabei, wenn die Wiener Philharmoniker im Goldenen Musikverein aufspielen – die Fernsehzuschauer in 92 Ländern natürlich mit eingerechnet.

Im voll besetzten Kursaal, wo das Berner Symphonieorchester (BSO) das neue Jahr in einem dreistündigen Konzert willkommen heisst, sind es etwas weniger. Die Ansage, alle zwei Jahre Beethovens «Neunte» aufzuführen, wurde dieses Jahr nicht eingehalten.

Kein Grund, das zu bedauern – im Gegenteil. Selten bekommen das BSO und seine grossartigen Solisten Gelegenheit, sich an einem Abend so vielfältig zu präsentieren. Vom Ambiente des Kursaals lässt es sich zum Glück nicht irritieren. Während in Wien die Floristen den Raum in ein üppiges Blütenmeer verwandeln, wird in Bern das Orchester von zwei Lappen flankiert, sie sind wohl für die Akustik nötig; schön ist anders.

Auf modernen Instrumenten spielt sich das BSO zuerst in den Barock zurück. Christoph Willibald Glucks Suite aus «Armide» hat Mario Venzago eigenhändig arrangiert. Obwohl da und auch in Rossinis Ouvertüre zu «Semiramide» virtuos ein Cembalo mitnadelt (Pawel Mazurkiewicz), kommt das Herbe, scharf Akzentuierte erst allmählich zum Tragen. Inspiriert begleitet das BSO in der Urfassung von George Gershwins «Ein Amerikaner in Paris» einen heimwehgeplagten Amerikaner beim Schlendern durch die Weltstadt Paris – und glänzt mit Autohupen, jazzigem Groove und grandiosen Soli. Ein Klangvergnügen in Breitleinwand.

Latenter Kippzustand

Statt an die Donau führt Venzago also an die Seine. Auch da wird gewalzert, aber anders als in Wien, wo der Dreivierteltakt sich auch mal selbst feiert. 1928 gibt es in Paris keine goldenen Luftblasen mehr. Die Heiterkeit tanzt sich in einen latenten Kippzustand. Man hört das an Dissonanztrübungen, wankelmütigen Tempi, Motiven, welche in der Wiederholung verzerrt aufscheinen – sie nehmen politische Umwälzungen und den Abgesang auf eine Epoche vorweg.

Ravels «La Valse» beginnt mit dem Klagen der Kontrabässe, damit liesse sich ein Albtraum kolorieren. Die Bläser reissen Blitze in die fetten Klangflächen, die Streicher (Konzertmeisterin Fiona-Aileen Kraege) begehren auf. Die Präzision, mit der das Orchester so tut, als ob der musikalische Karren gleich kippt, zeugt von Erfahrung und Können. Und die tanzenden Paare? Sie bewegen sich auf glühenden Schuhen.

Schemenhaft taumelnde Klänge wie Marionetten geführt. Da wäre so viel Schwung, aber der Rausch tritt nie ein. Ravel will das so. Schützt er den Hörer durch Abbremser und Innehalter vor dem Walzern in den Abgrund? Grossartig, wie Venzago und das Orchester die musikalische Ambivalenz hinbekommen und den Walzer zum Seufzen bringen.

Einsaitig virtuos

Zum Seufzen bringt auch Maximilian Hornung, der Solist und Ehrengast. Aber mit seinem Talent. Der 31-jährige Supercellist, der zum zweiten Mal mit dem BSO auftritt, demonstriert mit gespielter Nonchalance, wie man Niccolo Paganinis halsbrecherische Variationen über ein Thema von Rossini (aus der Oper «Mosé in Egitto») statt auf vier auf einer einzigen Saite zum Sprudeln bringt. Und dennoch bleibt der Deutsche nicht bloss als sportlicher Schauläufer in Erinnerung, sondern als ausdrucksstarker Gestalter, der im Spiel eins wird mit seinem Instrument.

Innig lotet er in Fritz Kreislers «Liebesleid» und Dvoraks g-Moll-Rondo intimste Melodien aus und überrascht mit punktgenauen Sprüngen und flimmernden Tremoli. Und erst die zart eingestreuten Flagoletts, die schmelzende Gesanglichkeit – braucht es mehr für ein paar Takte Glückseligkeit? Mario Venzago weiss nicht nur das Orchester zu führen, sondern auch die Emotionen des Publikums – mit Dank und Liebeserklärungen richtet er sich an beide.

Mit seinem Programm geht er an diesem Abend auch Beklemmendem nicht aus dem Weg. Die «Rhapsodie viennoise» des Antisemiten Florent Schmitt (1870–1958) lässt er spielen, nicht nur weil sie thematisch passt, sondern auch, weil er damit eine Frage aufwerfen kann, mit der er und ein Forschungsteam sich gerade intensiv auseinandergesetzt haben: Wie viel Schuld trägt Musik? Er werde auf das Thema im Konzertsaal zurückkommen, sagt Venzago mit Blick auf die im Mai mit Spannung erwartete Aufführung von «Schloss Dürande», einem stigmatisierten Werk des Schweizer Komponisten Othmar Schoeck.

Zum Schluss schüttelt das BSO aber alles Dunkle ab. Das gelingt mit Optimismus und Offenbach. Mit dem «Galop Infernal», dem Cancan aus «Orpheus in der Unterwelt», hat es die Standing Ovation auf sicher. (Der Bund)