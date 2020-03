Joko und Klaas: Komiker entschuldigt sich für Fake-Videos

In seiner Sendung «Late Night Berlin» hat Moderator Klaas Heufer-Umlauf seine Zuschauer «ernstgemeint und ohne jede Ironie» um Entschuldigung gebeten. Heufer-Umlauf und seinem Show-Partner Joko Winterscheidt waren in einer Reportage des NDR-Formats «Strg_F» Fälschungen vorgeworfen worden (zum Bericht): In vielen vermeintlich ungestellten Szenen waren gecastete Laienschauspieler aufgetreten, spektakuläre und oft «überraschende» Aktionen oftmals gescriptet gewesen.