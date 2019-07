Zensur auf der Lederjacke von Tom Cruise

Männer, die weder Tod noch Teufel fürchten - das ist der Untertitel des amerikanischen Kultfilms «Top Gun» von 1986 mit Tom Cruise über einen jungen Kampfpiloten. Mehr als 30 Jahre später kommt nun ein zweiter Teil in die Kinos. Ganz so furchtlos scheint man in Hollywood aber nicht mehr zu sein. In der Vorschau des Films trägt der Kampfpilot seine ikonische Bomber-Jacke aus dem ersten Teil. Darauf waren damals unter anderem Aufnäher mit den Flaggen der USA, Japans und Taiwans zu sehen. Im neuen Teil sind die Flaggen der asiatischen Länder gegen Fantasieaufnäher ausgetauscht worden.