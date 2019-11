«Wir wollen Berner Filme, die sich behaupten können»

Der Kanton hat vor zehn Jahren die Verdoppelung des Filmkredits beschlossen. Ist eingetroffen, was man sich davon erhofft hatte?

Ja. Ziel der Erhöhung war, die Sparte Film zu stärken und den Kanton Bern als wichtigen Filmstandort zu positionieren. Berner Filmschaffende sollten die Möglichkeit erhalten, grössere Spiel- und Dokumentarfilme mit nationaler und internationaler Ausstrahlung in unserem Kanton zu realisieren. Diese Ziele wurden erreicht. Die Abwanderung der Filmindustrie konnte gestoppt werden, und der Berner Film entwickelt sich aktuell sehr positiv. Berner Filme finden ihr Publikum im Kino, an Festivals, im Fernsehen und über weitere neue Kanäle (Lesen Sie hier die Bilanz der Redaktion zum Berner Film der letzten zehn Jahre).