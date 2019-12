Weshalb sich Trump als Marvel-Bösewicht inszeniert

Besonders abwegig ist es ja nicht, dass sich der US-Präsident als Superschurke inszenieren lässt. Was sich das Wahlkampfteam von Donald Trump neulich ausdachte, löste aber vergleichsweise heftige Reaktionen aus.

Es war mal wieder Zeit für eine schlechte Bildmontage, also setzte man für einen kurzen Twitter-Clip den Trump-Kopf auf den Körper des Marvel-Bösewichts Thanos. Er schnippt einmal mit den Fingern, schon lösen sich Nancy Pelosi, Jerry Nadler und Adam Schiff, die führenden Demokraten in den Impeachment-Ermittlungen, in Pixelasche auf. Das Internet läuft heiss. Sehr heiss.