Was das Zurich Film Festival von Toronto lernen kann

Viele, viele Filme gab es am soeben zu Ende gegangenen Toronto International Film Festival (Tiff) zu sehen, es waren nicht weniger als 333. Und an dem in einer Woche beginnenden Zurich Film Festival (ZFF) sind es auch 170. Aber in Toronto ist die Struktur viel übersichtlicher. Es gibt zum Beispiel nur einen einzigen Wettbewerb namens «Platform», der den innovativen Erstlingswerken gewidmet ist. In Zürich dagegen konkurrieren die Produktionen in nicht weniger als drei Wettbewerben, wobei die deutschsprachigen Filme in das Ghetto einer eigenen Veranstaltung abgeschoben werden. Darum, liebes ZFF: Aufräumen!

2. Oscar antizipieren

Hitler am Tisch: Mit dem Publikumspreis von Toronto ist die schwarze Komödie «Jojo Rabbit» Oscarkandidat. Foto: © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation

Toronto gilt als Oscar-Beschleuniger, die grossen US-Studios testen dort ihre Chancen auf die begehrten Preise. Dabei können die Hoffnungen allerdings bereits mit einer einzigen Vorstellung zerstört werden. Das geschah dieses Jahr bei der ambitionierten Literaturverfilmung «The Goldfinch» mit Nicole Kidman, die bei Kritik und Publikum durchfiel. Auf der anderen Seite können Filme richtig hochgespült werden wie letztes Jahr «Green Book», der in Toronto ziemlich unerwartet den Publikumspreis gewann – und später auch den Oscar.

Der Publikumspreis von Toronto ist ein wichtiger Indikator für die Oscars, die Sieger der Vorjahre waren «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» und «La La Land». In der Regel sind diese Filme auch am ZFF zu sehen, «Green Book» war letztes Jahr gar Eröffnungsfilm. Der Toronto-Publikumssieger von diesem Jahr heisst «Jojo Rabbit», eine Satire aus dem Zweiten Weltkrieg, in der ein Junge von Adolf Hitler persönlich Tipps zum Überleben erhält. Der Führer wird dabei vom neuseeländischen Regisseur Taika Waititi («Thor: Ragnorok») selbst gespielt. Er wird es bei den Oscars ebenfalls weit bringen. Ohne das ZFF allerdings, der Film fehlt im Angebot. Bitte nachprogrammieren!

3. Strassen sperren

Da ist kein Durchkommen mehr: Die Strasse samt Tramgleisen vor den Premierenkinos wird in Toronto gesperrt. Foto: Keystone

Zürich hat einen roten, Pardon, grünen Teppich. Aber wenn ein Tram kommt, müssen die Stars warten. Toronto hat ein ähnliches Problem. Aber dort wird die Strasse vor den Premierenkinos kurzerhand gesperrt, auf alle Fälle am ersten Wochenende. Die ganze Gegend verwandelt sich zur verkehrsfreien Festivalmeile mit Essensständen und Begegnungsstätten. Der riesige Rückstau in den anderen Strassen wird dabei in Kauf genommen. Wäre das am Bellevue nicht auch möglich?

4. Frauen zählen

Hier auf dem Toronto-Podium, bald schon in Zürich: Kristen Stewart. Foto: Keystone