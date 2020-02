Vom Staatsfeind zum Superstar

Der konservative Parlamentarier Khang Hyo-shang (58) weiss, was Südkoreaner hören wollen. Die Euphorie über die Oscargewinne der schwarzen Gesellschaftskomödie «Parasite» konnte er nicht ungenutzt verfliegen lassen. Als Abgeordneter der Freiheitspartei Koreas (FPK) vertritt Khang in der Nationalversammlung einen Wahlkreis in Daegu, der Geburtsstadt von «Parasite»-Regisseur Bong Joon-ho (50). Also dachte Khang diese Woche laut über ein «Bong-Joon-ho-Filmmuseum» in Daegus Duryu-Park nach. Bong sei schliesslich «der Stolz von Daegu». Ausserdem lobte Khang die Produktionsfirma CJ Entertainment für ihren Beitrag zu dieser «glänzenden Errungenschaft».