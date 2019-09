Wie kommt das Zurich Film Festival auf 100'000 Besucher?

In der Grafik werden Sponsorentickets als «Eintritte mit Gratisticket» gezählt, Karten für Akkreditierte als «Eintritte gemischt». Nicht nur das ZFF, auch die Festivals in Locarno und Solothurn betonen allerdings, dass Sponsoren für ihre Tickets sehr wohl Gegenleistungen erbringen. Von Gratiseintritten könne man also nicht sprechen.

Aber auch wenn man das zugesteht, fehlen dem ZFF in der Statistik noch rund 25'000 Tickets, wo nimmt man die her? Laut ZFF von den zahlreichen Nebenveranstaltungen wie dem Filmmusikwettbewerb, dem ZFF72-Wettbewerb, dem Businesstreff Masterclass, den Talks oder den Filmworkshops in der Sihlcity.

«An Evening With Marc Forster» fand auf Einladung eines Medienunternehmens statt.

Diese Anlässe hätten 2017 zusammengenommen 14'887 Besucher angezogen. Allerdings fallen darunter auch Events wie der Eröffnungsabend oder die Zürcher Filmnacht, für die man gar keine Tickets kaufen kann. Der Event «An Evening With Marc Forster», an dem der Regisseur über seine Arbeit plauderte, fand auf Einladung eines Medienunternehmens statt.