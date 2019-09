So sah Sylvester Stallone zur Schweizer Schulzeit aus

«Ich ging in der Schweiz zur Schule. Es war furchtbar», sagte Sylvester Stallone in einem letzte Woche veröffentlichten Interview der SonntagsZeitung. Er besuchte zwischen September 1965 und Juni 1967 das American College im waadtländischen Leysin, bezeichnete den Betrieb als «chaotisch». Bilddokumente aus dieser Zeit waren aber vorerst keine aufzutreiben, die Schule wechselte bereits in den 1990er-Jahren den Besitzer und wurde 2008 endgültig geschlossen.

Immer in Aktion: Der spätere Rambo beim Football-Spiel in Leysin