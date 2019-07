Seltsamer Online-Hype um Keanu Reeves

Und ebenjene Beine waren, so beschreibt Naomi Fry das Leid des Schauspielers im «New Yorker», «in den winzigen Platz vor sich gezwängt». Wir reden hier nicht von irgendeinem winzigen Platz, sondern von den «cheap seats», der Holzklasse also, in der Hinz neben Kunz Wadenkrämpfe bekommt. Und dieser Weltstar sitzt da nun einfach und schaut sich ein Stück von Pina Bausch an.

Die Szene, schreibt die Autorin, sei eine von zwei privaten Reeves-Szenen, die sie im Geiste immer mal wieder hervorhole, wie man es «mit einem Edelstein oder einem Amulett» tut. In der zweiten kommt Reeves, alleine, aus einem Film des japanischen Kultregisseurs Akira Kurosawa. Mit einem grossen Eimer Popcorn. Mehr passiert nicht.

Was passiert, wenn wir sterben? Reeves weiss es

Der Text, in dem Fry das schreibt, trägt den Titel «Keanu Reeves is too good for this world». Er ist der seltsame Höhepunkt einer an Seltsamkeiten nicht eben armen Anekdotensammlung, in der Reeves – Schauspieler, Motorradenthusiast, Bassist, früher in einer Band, inzwischen nur noch für sich – seit einiger Zeit zum Säulenheiligen des Internets erklärt wird.

Anekdoten, die sich auf Twitter unter dem Hashtag #keanustories zum Beispiel so lesen: «Ich war für seine Kleidung beim Nachdreh für ‹John Wick› zuständig und spätnachts mit ihm alleine, ich erzählte ihm schüchtern, wie viel mir seine Arbeit bedeutet, und er war unglaublich nett zu mir, dankte mir aufrichtig und gab mir einen Kuss auf die Wange. So nett.» Oder so: «Ich war schon fast an meinem Apartmentkomplex in NYC, und Keanu kam mir entgegen. Ich schaue ihn an, registriere, wer er ist, er lächelte, winkte ein bisschen und sagte, ‹Hey, wie gehts?› Es war ein kurzer Moment der Verbindung, aber ich habe ihn nie vergessen.» Sekundiert von: «Mir ist dasselbe in einem Restaurant in Sydney passiert. Ich habe das auch nie wieder vergessen.»

Unter dem Twitter-Hashtag «Keanustories» teilen Leute ihre Begegnungen mit Keanu Reeves. Quelle: Twitter

Eine Schauspielerin lässt wissen, Reeves habe sie auf einer Party gefragt, ob sie auf ihrem Handy Bilder ihres Hundes im Kostüm hätte (hatte sie). Während der kurzen Interaktion habe er gewirkt, als besässe er «eine sehr schöne Seele». Und von einem Konzert von Dogstar, der Band, in der Reeves spielte, bevor er nur noch für sich spielte, hört man: «Ich stand direkt vor ihm. Er liess seine Wasserflasche fallen. Ich hob sie auf, gab sie ihm, berührte seine Hand. Er sagt Danke. Glückseligkeit.»