Richtungskampf in der Filmbranche: Kommt jetzt die Streaming-Offensive?

In schwierigen Situationen kann es plötzlich schnell gehen. «Mare» ist ab heute auf den Streamingplattformen myfilm.ch und cinefile.ch erhältlich, wo man sich den Spielfilm zum Preis eines Kinobilletts anschauen kann. Ein Solidaritätsbeitrag für den Schweizer Film. Der Verleiher Frenetic will darüber hinaus versuchen, «Mare» später noch einmal ins Kino zu bringen.

Andrea Staka ist hin- und hergerissen. Das Kinoerlebnis lasse sich nicht ersetzen, sagt sie. Aber das Publikumsinteresse sei jetzt da, und wenn die Leute «Mare» auf dem Fernseher oder dem Tablet streamen könnten, sei das auch gut. «Ich möchte ja, dass der Film sein Publikum findet.»

Neu im Home Cinema: «Mare» von Andrea Staka. Foto: PD

Während Hollywoodstudios wie Universal angefangen haben, neue Dinge auszuprobieren und ihre Filme zeitgleich mit dem Kinostart digital anzubieten, ist die Situation für Verleiher in der Schweiz nicht so einfach. Verleiher wie Filmcoopi oder Frenetic kaufen Rechte dafür, dass sie Filme in der Schweiz auswerten dürfen. Das heisst: Zuerst kommen sie ins Kino.

Im Gesetz ist zwar nicht vorgeschrieben, dass man eine gewisse Zeit warten muss, bis man einen Kinofilm auf Streamingplattformen anbietet. Aber Filmverleiher verpflichten sich vertraglich dazu, dass sie sich an die Release-Termine in den Nachbarländern halten. Ein anderes Problem ist die Piraterie. Was online verfügbar ist, wird früher oder später raubkopiert.

Visions du Réel wird zum Online-Festival Das Dokumentarfilmfestival Visions du Réel verschiebt die nächste Ausgabe (24.4. – 2.5.) ins Netz. Geplant ist, dass schon vor den offiziellen Festivaldaten Filme aus den Wettbewerbsreihen sowie aus anderen Sektionen auf der Website Festivalscope und auf anderen Online-Plattformen zugänglich sein werden. Auch sollen die Jurys die Siegerfilme via Streaming und Konferenz bestimmen. Noch unklar sind die rechtlichen Fragen, da Visions du Réel in der Regel Weltpremieren zeigt und die Rechteinhaber ihre Zustimmung geben müssen.

In der Krise ist in der Schweizer Filmbranche der Richtungskampf ausgebrochen. Müssen Verleiher, die seit Jahrzehnten an ihrem Geschäftsmodell und den engen Beziehungen zu den Kinos festhalten, nicht endlich die Streaming-Offensive starten, anstatt die Säle mit ihren Filmen zu verstopfen? Wäre die kinofreie Zeit nicht der Moment, um mit Video-on-Demand zu experimentieren? «Wir forcieren die Streaming-Veröffentlichungen von bereits gestarteten Filmen», sagt Felix Hächler von Filmcoopi. Die rechtliche Hürde sei aber die Abhängigkeit von den Nachbarländern.