Ist Beller da? Ja!

Ein dünner, mittelalter Mann mit schwarzen Locken und offenem teurem Hemd und viel Brusthaar trippelt über die Tanzfläche. Zwei Schritte vor, wieder einen Schritt zurück. In der Ecke jubeln zwei mittelalte, blonde Frauen, die in ihrem Enthusiasmus sehr souverän wirken. Zwei weitere Trippelschritte, dann ist er ganz bei ihnen. Es ist Zürich am Sonntagabend, Restaurant Terrasse beim Bellevue.