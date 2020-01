Hollywoods dunkelste Perlen

Drei Männer kehren aus dem Krieg zurück und tun sich schwer mit dem Leben ohne Uniformen. Schon beim ersten Drink in der Heimatstadt legt sich einer von ihnen mit einem Soldaten bei einer Jukebox an; seit einer Kopfverletzung durch einen Granatsplitter erträgt er keine laute Musik mehr. Johnny, der Einzige des Trios, der verheiratet ist, trifft seine Frau Helen in den Armen eines anderen an und sucht sogleich das Weite. Anderntags ist Helen tot, und Johnny wird von der Polizei als Mörder zur Fahndung ausgeschrieben.