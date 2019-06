Help, die Beatles hat es nie gegeben

«Help», schreit der junge Mann ins Mikrofon, «help me if you can, I’m feeling down.» Ja, es ist das Lied der Beatles, aber in einer sehr zornigen Version. Der schreit tatsächlich um Hilfe. Weshalb? Weil er als Einziger auf der Welt den Song überhaupt kennt. Und im Begriff ist, ein Weltstar zu werden, mit der kleinen Hilfe von Liedern, die er eigentlich gar nicht geschrieben hat. Alle wollen jetzt etwas von ihm, dem unscheinbaren Supermarkt-Regalauffüller aus einem englischen Kaff im Nirgendwo. Hilfe!