Ein Löwe für den «Joker»

Der Trailer zum Fim «Joker». Quelle: Warner

So gesehen ist es der aktuellste und verstörendste Film, den man sich denken kann – und zugleich eine Hommage an die frühen Werke von Martin Scorsese: Dessen Filme «Taxi Driver» und «The King of Comedy» liefern hier den emotionalen Background, den Notwehr-Mann, den getriebenen Möchtegern und Hitzkopf – man kann diese Figuren erahnen. Das ist das Eine. Das Andere: Der Weg zu den Oscars scheint vorgespurt, ähnlich wie zuletzt bei der «Hangover»-Trilogie von Peter Farrelly («Green Book»). Hollywood liebt Komödianten, wenn sie ernst werden. Todd Phillips hat also gute Chancen, «Joker» wird bei den Osars ein Schwergewicht sein.

Silberner Löwe für Polanski

Und sonst? Bleibt Verwunderung. Dass der Silberne Löwe und der Preis der internationalen Filmkritik in Venedig an Roman Polanskis «J’accuse» ging, ist, man kanns nicht anders sagen, ein Affront. Der Regisseur bemüht in diesem Historienstück den französischen Justizskandal von 1896, allerdings nur, um den Juden Alfred Dreyfus als Opfer in eigener Person mitzumeinen. «In dieser Geschichte sehe ich dieselbe Entschlossenheit, Fakten zu negieren und mich für Dinge zu verurteilen, die ich nicht getan habe.» Polanski hat in den Siebzigerjahren eine 13-Jährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Was man im Film sieht, ist Durchschnitt. Nicht mehr und nicht weniger.