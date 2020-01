Ein Date mit dramatischer Wendung

Aber so muss es sein, am Anfang von «Queen & Slim». Sonst könnten die aufregenden Dinge, die danach passieren, ja doch einer inneren Logik folgen, der Dynamik eines vorgezeichneten, melodramatischen Schicksalswegs. Davon kann und soll hier aber keine Rede sein – darauf legen die Autorin Lena Waithe und Regisseurin Melina Matsoukas, die beiden schwarzen Frauen, die hier das Sagen haben, den allergrössten Wert.

Slim ist also ein braver Christ, der in allen Menschen das Gute sehen will; Queen eine kompetente, aber auch desillusionierte Strafverteidigerin, deren Mandant gerade erst hingerichtet wurde. Dem Internetdate mit Slim hat sie eigentlich zugestimmt, nur um an diesem schrecklichen Abend nicht allein zu sein.

Unrealistisch? Beklemmende Realität!

Das alles würde wohl nirgendwo hinführen, wäre da nicht ein Rassist in Polizeiuniform, der das Auto von Queen und Slim auf dem Heimweg anhält. Zwei Nachfragen von Queen, die als Anwältin ihre Rechte kennt, animieren den Cop zu einer besonders gründlichen Suche im Kofferraum. Ein zaghaftes Wort des Protests von Slim, schon ist die Waffe gezückt. In diesem Moment reicht es Queen, sie wird laut und droht, alles zu filmen. Schon hat sie einen Schuss im Bein.

Gern würde man an dieser Stelle einwenden, dass es so nun doch nicht läuft, dass die amerikanische Polizei hier unfair dargestellt wird. Nur leider hat diese Szene exakt dieselbe beklemmende Unausweichlichkeit, die man aus Polizeivideos kennt, die manchmal als Beweismaterial an die Öffentlichkeit gelangen. Wo in jedem scharfen Wort, das formal noch dem Verhaftungsprotokoll genügt, schon der Wunsch des Waffenträgers vibriert, beim kleinsten Anlass zu schiessen; wo am Ende ein weiterer Schwarzer tot ist, mit trauernden Familien und neuen «Black Lives Matter»-Protestmärschen.

Das ist die Realität, die dem amerikanischen Leben tiefe Bitterkeit einbrennt, auf die aber das Kino und viele andere Künste auch immer wieder reagieren, mit dringlicher, vitaler Energie – und eben Geschichten wie «Queen & Slim».

Die Fantasie ist hier, dass die tödliche Eskalation einmal anders enden könnte – indem der friedliche Slim den Polizisten zu Boden ringt, ihm die Waffe entwindet und schiesst, bevor er nachdenken kann. So stehen sie dann da, ein paar Augenblicke später, am Strassenrand in der Nacht – ein Copkiller und seine Komplizin. Und dramatischerweise ist es Queen, die das Justizsystem von innen kennt, die jeden Gedanken verwirft, sich den Behörden zu stellen. Als beste Überlebenschance erscheint ihr die Flucht, der Weg der Outlaws Richtung Grenze – noch besser sogar übers Meer bis nach Kuba, wohin der lange Arm des amerikanischen Imperiums nicht mehr reicht.