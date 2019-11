Mit Pfeil und Bogen gegen die Macht

Die Aktivisten in Hongkong verwenden erfindungsreiche Methoden; auf Internetforen wie Reddit werden sie als «Cyberpunks» bezeichnet. Laserpointer, die zum Teil auf gewehrähnliche Vorrichtungen montiert werden, blenden Polizisten und schalten die Technologie zur Gesichtserkennung aus, und manche Demonstranten verwenden Katapulte, um Brandsätze abzuschiessen.

Katniss Everdeen jagt in den dystopischen «Hunger Games»-Filmen mit Pfeil und Bogen. Bild: PD

Der studentische Bogenschütze verbindet archaische Jagdwaffe und moderne Technologie, er verwendet Pfeile mit stumpfen Spitzen und trägt Gasmaske und Smartwatch. Seine Schutzweste bietet Platz für Walkie-Talkie und, wenn nicht alles täuscht, ein Arsenal an Augentropfen; an den Utility-Gürteln hängen Pfeilköcher und Wasserflasche.

Der Farbstoff auf Maske und Armen stammt wahrscheinlich vom Wasser aus den Polizeikanonen, denen blaues Färbemittel beigemischt wurde, um die vermummten Demonstranten identifizieren zu können. Jetzt sieht es aus wie Kriegsbemalung.

Jeder Protest hat seine Ästhetik, dieser bewegt sich irgendwo zwischen «The Hunger Games» und Outdoor-Abenteuer.

Laut Einschätzungen setzen die Demonstranten aufs Bogenschiessen, weil ihre Geschosse so eine grössere Reichweite erreichen. Die Stilisierung erinnert nicht nur an Shooter-Spiele, in denen es darum geht, möglichst unbemerkt Gegner umzubringen, sondern auch ans Blockbuster-Kino, wo Pfeil und Bogen spätestens seit «Robin Hood» zu den Waffen der Underdogs gehören.

In den «Avengers»-Filmen verwendet der von Jeremy Renner gespielte Hawkeye einen technisch aufgerüsteten Bogen, auch in «Avatar» wird mit Pfeil und Bogen gejagt. Verbunden ist die Waffe mit Vorstellungen von Wildnis, im Western-Genre verdunkelt sich der Himmel, sobald die Indianer ihre Pfeile losschicken. Fürs Abfeuern braucht es eine stoische innere Ruhe, der Hinterwäldler-Thriller «Deliverance» von John Boorman zeigte, was passiert, wenn sie fehlt: Die Hände zittern, der Angreifer verletzt sich an seinem eigenen Pfeil.