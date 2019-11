Die Drachenmutter feiert mit der Familie, Alkohol und «Love Actually»

Die Drachen sind stets dabei, wenn Emilia Clarke einen Raum betritt. Natürlich nicht die grossen Viecher, die sie in «Game of Thrones» als Daenerys Targaryen herumkommandierte. Aber sie hat sich drei winzige Fabelwesen auf den Unterarm tätowieren lassen, als Erinnerung an die acht Jahre mit der Serie, die ihr Leben geprägt haben. Kommen jetzt, nach dem rührenden Weihnachtsfilm «Last Christmas», vielleicht ein paar Tränlein dazu, o Kaleshi?