«Das Schweigen der Lämmer»-Produzent verstorben

Die aus Österreich stammende Hollywoodlegende wurde 95 Jahre alt. In den 1930er Jahren vor den Nazis aus Wien geflüchtet, stieg Pleskow zum Filmtycoon in Hollywood auf.

Ab Ende der 1990er Jahre war Pleskow wieder regelmässig zu Gast in Wien, als Präsident der Viennale und als Jurymitglied des Wiener Filmfonds.

Gerade in seiner Funktion beim Filmfestival wurde er durch seine legendär humorvollen Eröffnungsreden zum Publikumsliebling. Auch wenn ihn gesundheitliche Probleme zuletzt an der Reise nach Europa hinderten, blieb er Wien eng verbunden. Nun ist der Hollywoodproduzent in den USA gestorben.

Eric Pleskow flüchtete einst vor den Nazis in die USA. Der Viennale-Präsident im Oktober 2015 bei der Eröffnung des «Eric-Pleskow-Saals» im Metro Kinokulturhaus in Wien. (Archivbild) Bild: Herbert Neubauer/APA