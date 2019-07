Das gefährliche Geschäft mit unseren Daten im Netz

Da waren Trumps überraschender Wahlsieg, der unerwartete Ausgang der Brexit-Abstimmung, die Verbindung zwischen den beiden Kampagnen, Steve Bannon, Nigel Farage, Facebook, die Russen, die Medien, die Whistleblower, Insider und dazwischen Milliarden von User-Daten, die sich Cambridge Analytica zunutze gemacht hat, um Wähler so weit zu beeinflussen, dass sie für Trump beziehungsweise den Brexit stimmten.

Wie so etwas möglich ist, versucht «The Great Hack» aufzuzeigen, was teilweise ganz gut gelingt, etwa dank verspielten Animationen darüber, wie grosszügig wir im Internet persönliche Daten freigeben, was in der Summe ein ziemlich differenziertes Bild über unser Wesen ergibt und ziemlich genaue Voraussagen über unser Verhalten erlaubt.

Facebook bleibt fast aussen vor

Den eigentlichen Skandal, also die Tatsache, dass Facebook es Cambridge Analytica ermöglichte, Nutzer-Daten für Manipulationen zu verwenden, streift die Doku von Karim Amer und Jehane Noujaim aber nur am Rande. Dieser Mangel fiel noch stärker auf, da «The Great Hack» ausgerechnet an jenem Tag aufgeschaltet wurde, an dem Facebook sich einem Vergleich mit einer 5-Milliarden-Geldstrafe beugen musste, weil es gegen die Datenschutzgesetze verstossen hat.

Die Doku konzentriert sich stattdessen hauptsächlich auf den «Bösewicht» Cambridge Analytica und drei Hauptprotagonisten: den New Yorker Professor David Carroll, der auf die Herausgabe seiner Daten klagte, um herausfinden zu können, was genau damit angestellt wird. Die britische Investigativ-Journalistin Carole Cadwalladr, die sich «12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche» mit Cambridge Analytica beschäftigte und bald Drohungen erhielt. Und schliesslich die Whistleblowerin Brittany Kaiser, die dreieinhalb Jahre bei Cambridge Analytica tätig war und dabei unter anderem den ersten Vertrag mit Trumps-Wahlkampfteam klarmachte und an der «Leave.Eu-Kampagne» um Nigel Farage beteiligt war.