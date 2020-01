Am liebsten spielte er schlecht gelaunte Frauen

Sein Freund Michael Palin, mit dem Jones viele Python-Sketches schrieb, in denen sie ihre Vorliebe für den physischen, oft grotesk gewalttätigen Humor auslebten, besuchte ihn bis zuletzt. Manchmal habe er bei Jones ein Aufflackern seiner Persönlichkeit erlebt, sagt Palin. Aber wie jeder weiss, der Demenz bei Angehörigen erlebt, flackert es mit dem Fortschreiten der Krankheit immer weniger, und entsprechend niedergeschlagen lassen die Begegnungen einen zurück. Die Körperhülle mag noch präsent sein, der Geist stirbt weg.

Terry Jones wurde 1942 im walisischen Colwyn Bay geboren. Noch als er ein Kind war, zogen seine Eltern nach Surrey im ländlichen England. Während des Studiums in Oxford lernte er seinen Kommilitonen Michael Palin kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft und kreative Partnerschaft verbinden sollte. Nach dem Studium schrieben die beiden Sketches für verschiedene Sendungen, darunter die hoch geschätzte «The Complete and Utter History of Britain». 1969 schlossen sich Palin und Jones den völlig anders denkenden und schreibenden Komikern Graham Chapman und John Cleese an. Das Quartett wurde von Eric Idle ergänzt und von Terry Gilliam, der mit seinen Illustrationen wesentlich zum Stil der Pythons beitrug.

Seine dickste Rolle

Möchte man Terry Jones' Hang zum Extremen in einem Sketch zusammenfassen, dann gibt es nur einen, bei dem der Komiker alle Grenzen zum Platzen brachte: Es ist die Figur von Mister Creosote im letzten Python-Film «The Meaning of Life». Der Mann ist nämlich unbeschreiblich fett, muss seinen eigenen Bauch von einem Rad stützen lassen und beginnt schon zu kotzen, bevor er überhaupt gegessen hat. Als er das ganze Menü verschlungen hat und er sich «absolutely full» fühlt, überzeugt ihn John Cleese als Kellner, ein ganz dünnes Stück Minzschokolade zu versuchen. Creosote schluckt, beginnt sich zu blähen und explodiert. Die Szene ist keinem zu empfehlen, der eben gegessen hat oder nachher essen will.

Video – Terry Jones in «Monty Python's The Meaning of Life»