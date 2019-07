Alter, weisser Spielzeugmann

Nur: Ist Löschen eine Lösung im Kampf gegen Sexismus? Müsste man dann nicht auch die Gedichte Gottfried Benns etwa aus Schulbüchern streichen? (Benn: «Eine Frau ist etwas für eine Nacht. Und wenn sie schön war, noch für die nächste.») Oder die Schriften Martin Luthers? (Luther: «Die grösste Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden.») Und wirklich alle, alle James-Bond-Filme verbannen? (007: «Reizendes Mädchen, schmeckt nach Erdbeeren.»)

Frauen im Film als Qualitätsmerkmal

Bereits 1985 hatte die amerikanische Cartoon-Zeichnerin und Autorin Alison Bechdel drei simple Fragen zur Bewertung von Filmen gestellt: 1. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? 2. Sprechen die Frauen miteinander? 3. Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Der Outtake mit Stinky Piet wäre damit klar durch den Bechdel-Test gefallen. Zudem belegt die Szene die Tatsache, dass männliche Figuren in den meisten Disney-Filmen einen Sprechanteil von mehr als 60 Prozent haben, wie jüngst wieder eine US-Studie gezeigt hat. Im «Dschungelbuch» von 1967 sollen es gar erschreckende 98 Prozent sein (manche Männer dort sind Affen).

Ausnahmen wie bei «Dornröschen» und «Alice im Wunderland» gibts nur selten. Immerhin: Die neue Arielle wird, wie gerade bekannt wurde, auch in der von Disney anvisierten Neuverfilmung eine Frau spielen. Eine dunkelhäutige Frau, die 19-jährige US-Sängerin Halle Bailey.

Wo bleibt da die Moral?

Müsste aber, sollte es wirklich politisch korrekt zugehen, nicht endlich auch der in einer Disney-Filmszene zigarrenrauchende Pinocchio sofort rausgeschnitten werden? Oder der asiatisch schon sehr überbetonte Siamkater, der in «Aristocats» Klavier mit Stäbchen spielt? Oder die fliegenden, barbusigen Höllenweiber aus Disneys «Fantasia»? Wo bleibt da die Moral?

«Den abweichenden Geschmack mit Moral zu bezeichnen», schrieb einmal der grosse Publizist Roger Willemsen in einem filmtheoretischen Essay, «bildet nur die Herrschaftsallüre einer autoritären Kritik, die so tut, als besässe sie ihren Gegenstand, und die ihn so wenig besitzt wie der verfemte Dauerkonsument dieser Filme.»

Ein wenig mehr cinephile Gelassenheit wäre also schon nicht schlecht. Selbst bei einem so miesen Typen wie Stinky Piet. Auf den scheinen die Barbies übrigens nicht gehört zu haben. In «Toy Story 3» ist eine andere Barbie zu sehen. Und die haut dem Ken mal so richtig eine runter.