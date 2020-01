Adam Sandler kann noch viel blöder tun

Und jetzt spielt er in einem Film mit, in dem laut der Elternratgeber-Website «Screen It!» 408-mal das Wort «fuck» vorkommt.

Die Rolle ist der helle Wahnsinn, und das Stresslevel von «Uncut Gems» muss man sich ungefähr so vorstellen, als würde man gerade von der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht: Ständig brüllt jemand und schrillt etwas, pausenlos.

Überall ist die Hölle los

Sandlers Howard ist ein wettsüchtiger Juwelier im Diamond District in New York, der bei seinen Schuldeneintreibern längst die Rechnung begleichen müsste, würde er bei den Buchmachern nicht Basketball-Wetten von der Sorte «besonders dumm» abschliessen. Seine Familie hat er zugunsten einer Verkäuferin im Juweliergeschäft verlassen, die ihn vor allem ausnützt; und dass Howard seinen eben erst angeschafften Opalstein dem NBA-Star Kevin Garnett als Talisman ausleiht – nun, das hätte er besser auch nicht gemacht.

Die New Yorker Brüder Josh und Benny Safdie («Good Time») sind ziemliche Strassenköter und mit ihren hibbeligen Quasi-Thrillern mittlerweile in einer Liga angekommen, wo sich Netflix gleich die Weltrechte sichert. Ihr Stil ist es, Stadtoriginale und Strassensprache zusammenzumischen und den Erregungszustand in die dunkelrote Stufe hochzupegeln. In jedem Raum, den Howard betritt, ist die Hölle los; jede Person, die er anquatscht, hat gerade etwas ganz anderes zu tun.

Howard ist zwar ein furchtbar aufdringlicher Typ, aber am Ende ist es doch immer er, der herumgeschubst wird. Sandler spielt Howard mit Pornobart und Goldbrille, ein neurotischer jüdischer New Yorker fernab von Woody Allen. In diesem Manhattan treiben sich billige Edelsteinhändler und andere abgerissene Figuren herum. Seltsamerweise hat man sie trotzdem gern, vor allem wegen Adam Sandler, der glaubhaft machen kann, wie hier ein Gambler an den Anschlag kommt.

Howards Normalzustand ist das grelle Chaos, aber diesem Druck hält er nicht ewig stand. Seine grössten Fehler begeht der Hustler mit den hohen Einsätzen immer dann, wenn er sich anderen gegenüber öffnet. Es treibt ihn in den Ruin.

Wir erinnern uns: «Anger Management», ein Hit von 2003 mit Adam Sandler und Jack Nicholson. Bild: PD

Wie konnte es so weit kommen? In den USA sind alle Schauspieler Volksschauspieler, aber Adam Sandler war immer der familienfreundlichste von allen. Der gebürtige New Yorker trat mit 17 als Komiker auf kleinen Bühnen auf und teilte sich mit Judd Apatow, später der Regisseur des Hits «The 40-Year-Old Virgin», eine Wohnung im San Fernando Valley.