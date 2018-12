Wann ist eine Familie eine Familie?

Unwillkürlich werden die Zuschauer zu Agenten. Da sind doch in einem Einkaufszentrum, einem sogenannten Grossverteiler, ein Knabe und ein Erwachsener dabei, sich eine ordentliche Beute zusammenzusuchen. Fast schämt man sich, fasziniert zu sein von ihrem behenden, fantasiereichen Treiben. Eher müsste denen doch das Handwerk gelegt werden.

Der Film heisst «Shoplifters», deutsch «Ladendiebe», wurde zu Beginn dieses Jahres fertig und holte sich im Mai die Goldene Palme, die höchste Auszeichnung des 71. Filmfestivals von Cannes. Gedreht hat ihn Hirokazu Kore-eda, der 56-jährige, weltweit geschätzte japanische Filmautor kleiner Geschichten aus seiner nächsten Nähe.

Einzigartige Bildsprache

Es ist das Japan von heute. Sein Japan, Kore-edas Tokio. Und damit genau das Japan zwischen gestern und morgen, zwischen Tradition und Vision, zwischen einem bescheidenen Holzhaus und der Glas- und Betonarchitektur für eine rasend wachsende Geschäftigkeit rundum. Ohne je im Land der aufgehenden Sonne, die sich wohl auch mit dem Smog plagen muss, gewesen zu sein, fühlt man sich zu Hause. Nein, natürlich nicht richtig zu Hause, aber vertraut mit diesem Tokio und seinen Menschen. Es ist ein Biotop der Gegensätze jenseits des Hochglanzprospekts. Und vor allem ist es die seit Jahren leicht wiedererkennbare Filmwelt von Hirokazu ­Kore-eda – und seine unverwechselbare Bildsprache.

Er kennt seine Mitmenschen, weiss um ihre Freuden und Nöte, die unübersehbare Kleinkriminalität und die Güte, wenn sich Vater Osamu und sein Sohn Nobuyo nicht nur um ihr gut verstecktes Diebesgut kümmern, sondern auch um ein halb erfrorenes, offenbar verlassenes kleines Mädchen. Sie nehmen es mit heim.

Es scheint eines von Kore-edas Zielen zu sein,

das Publikum mit einem

Lächeln zu verunsichern.

Kaum in der gleichzeitig engen und menschlich weiten Welt des Films «Shop­lifters» angekommen, sind wir schon versucht, Stellung zu beziehen, Partei zu nehmen, zu verurteilen oder zu rühmen. Zuerst begeistert je nach Blickwinkel wohl das Werk an sich, seine Machart. Welch eine unerhörte Präzisionsarbeit leistet die Regie, und von welcher natürlichen Leichtigkeit ist sie geprägt. Wieder ist es Kore-eda gelungen, das Publikum zu bezaubern, es mitzunehmen mit seinem erzählerischen Können und seiner stets spürbaren feinen Liebe für seine Personen. Poesie und Realität sind eng miteinander verbunden. Die Darstellerinnen und Darsteller, die Erwachsenen verschiedenen Alters und die Kinder, all die Spielenden scheinen irgendwie verwandt zu sein in Gesten und Gedanken.

Da gibt es, um nur gerade eine Szene zu verraten, diesen Moment, in dem Nobuyo eine scheinbar beiläufig aus dem Regal genommene Ware in ein zuvor bereitgestelltes Gebinde fallen lässt. Das ist ja fast nichts, doch im Gesicht des Knaben ist viel, ist alles zu lesen. Übrigens beginnen die Aktionen mit einer geheimen Zeichensprache, die eine Art Gebet sein könnte aus einer flink gedrehten Handmühle. Alle haben ihre ganz eigenen, doch nie aufgesetzten Charakterzüge.

Ein faszinierendes Team, in dem Generationen zusammenspielen, als wären sie ein Streichquartett oder -sextett, ein Familienensemble. Ist es überhaupt eine Familie, eine richtige Familie mit Papieren und so weiter? Oder ist es vielmehr eine Patchworkfamilie? Auf jeden Fall ist es schwierig, nicht von einer Familie zu sprechen. Hält die Grossmutter die Gruppe zusammen?

Das Amt ist zur Stelle

Eigentlich steht die Frage nach der Art des Zusammengehörens von Anfang an über der Geschichte, und es scheint eines von Kore-edas Zielen zu sein, das Publikum mit einem Lächeln zu verunsichern und zu fragen: Wann ist eine Familie eine Familie? Wann darf sich eine Familie Familie nennen? Wann muss sie es amtlich tun und wann darf sie es eben gerade nicht amtlich tun, unter keinen Umständen amtlich? Und die gefundene kleine Yuri: Wen darf sie Mutter nennen? Wer darf ihr Mutter sein? Wenn dann plötzlich der Faden der so feinen, so zärtlichen Geschichte reisst – ist das Amt in verschiedenen Variationen zur Stelle. Die schlimmen Ahnungen des Publikums sind der Realität gewichen, der Spielfilm einer Reportage aus den Amts- und Verhörstuben der Millionenstadt Tokio.

Kore-eda will uns zwar immer noch eine kleine, alltägliche Geschichte erzählen, und sie gelingt ihm. Wir lassen uns mitnehmen, amüsieren uns mit den Ladendieben und zittern gleichzeitig mit ihnen um ihr Geheimnis und vielleicht sogar um ihr Leben.

Geschenk und Aufgabe

Ab hier könnten wir zufrieden heimgehen, aber das beglückende Filmerlebnis bleibt noch lebendig, als hätten wir einer Art Weihnachtsgeschichte zugehört, in der es um Aufnahme und Annahme geht, um Integration und Fürsorge, um Wärme in kalter Winternacht und um Liebe, um das Erkennen des Mitmenschen. Dabei hat doch alles so lustig und spannend mit den beiden Ladendieben angefangen. Das war ein glitzerndes Papier mit drolligen Engeln. Im Paket ist für alle, die es auspacken, das Heute in Japan und anderswo mit all dem, was eigentlich schon in der Krippe zu finden gewesen wäre: Liebe, nur Liebe als Geschenk und als Aufgabe.

Ab 13. Dezember läuft «Shoplifters» im regulären Programm.