Sie beherrscht das Spiel der Verführung

Sie rutscht auf die Kante des Samtsofas, kneift die Augen zusammen und sagt mit verschwörerischer Miene: «Wussten Sie, dass die meisten Frauen die falsche BH-Grösse tragen?» Um den Oberkörper zu weit und das Körbchen zu klein, das habe sie bei den Anproben gelernt. Schade sei das auch, weil das ungeliebte Fett am Rücken, das bei einem gutsitzenden BH überquelle, eigentlich gar kein Fett, sondern Brustgewebe sei. «Bei einem guten BH lässt sich das nach vorne ins Körbchen schieben. Get it up, baby, get it up!»

Liv Tyler klopft sich vor Vergnügen über die gelungene Pointe auf die Knie, wirft den Kopf in den Nacken und lacht dieses kehlige Lachen, in dem genug Reibung mitschwingt, dass man dem Star ein grosses Mass an Bodenhaftung attestiert.

Sie hat eine Stimme wie blubbernder Champagner und knisternde Zigarette.

Liv Tyler empfängt in einem Londoner Showroom, um über die Sonderkollektion Essence by Triumph zu sprechen. Zu Beginn des Designprozesses habe sie ihre liebsten alten Höschen aus der Schublade gezogen und mit dem Designteam das Triumph-Archiv durchforstet, das bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht: die Korsetts der Jahrhundertwende, die spitzen Büstenhalter der Fünfziger, die Seide der Siebziger, «all die verschiedenen Formen, just amazing!», haucht Tyler mit einer Stimme, die so samten tönt, dass man an blubbernden Champagner und knisternde Zigarette denken muss.

Dass Liv Tyler das Spiel der Verführung, diesen Balanceakt zwischen kumpelhafter Offenherzigkeit und diskreter Zurückhaltung, so meisterhaft beherrscht, hat damit zu tun, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Mit «Stealing Beauty» gelang ihr – sie war noch keine zwanzig Jahre alt – der Durchbruch in der Verkörperung der «Altherrenfantasie und Deflorationsgelüste», wie die «NZZ» nicht die Darstellerin, aber den Regisseur Bernardo Bertolucci kritisierte. Später spielte sie in Robert Altmans schwarzer Komödie «Cookie’s Fortune» und stellte nach Blockbustern wie «Armageddon» und «Herr der Ringe», in dem sie die schöne Elbe Arwen gab, ihre Wandelbarkeit unter Beweis, etwa in den Erfolgsserien «The Leftovers» und «Harlots».

Vater Sänger, Mutter Über-Groupie

Wahrscheinlicher aber ist diese Verführungskunst eine Folge ihrer Sozialisation als Mitglied der «Rock ’n’ Roll Royality». Die Tochter von Aerosmith-Sänger Steven Tyler und Über-Groupie Bebe Buell hat nicht nur die Musik mit in die Wiege gelegt bekommen, sondern auch die Umgangsformen, die Frauen wie Jerry Hall, Anita Pallenberg oder eben Mama Bebe Buell noch immer so aufregend machen.

Die Diven der Sechziger und Siebziger versteckten sich nicht hinter einem Stab von PR-Leuten, erzählten auch mal wenig Durchdachtes, brachen Tabus und riskierten etwas, vielleicht gerade weil sie, wie man im Nachhinein feststellt, unschuldiger waren als die Berühmtheiten von heute.

Ein seltenes Bild: Liv Tyler im Jahr 1996 inmitten ihrer Eltern. Foto: Getty Images

Liv Tylers Mutter Bebe Buell übte diese unerschrockene Offenheit noch in ihrer 2001 erschienen Autobiografie «Rebel Heart». Sie erzählt darin von LSD-Trips als Teenager im elterlichen Wohnzimmer, von Dates mit David Bowie und Sex mit Mick Jagger, Warren Beatty und Jack Nicholson – «Gott hat sie geschaffen, um Liebe zu machen» – und Freundschaften mit Legenden wie Patti Smith, die sie sowohl ermunterte, sich für den «Playboy» auszuziehen, als auch ihre eigenen Songs zu schreiben. Und Bebe Buell lässt auch die Geschichte ihrer On-and Off-Beziehung mit Todd Rundgren nicht aus und erzählt von Tochter Liv, die glaubte, Rundgren sei ihr Vater, bis sie mit elf an einem Aerosmith-Konzert ihre Ähnlichkeit mit Steven Tyler erkannte.

Ihr leiblicher Vater war es denn auch, der Tyler in den Neunzigerjahren in die Träume jedes Teenagers von Honolulu bis Moskau pflanzte. Im Videoclip zum Aerosmith-Song «Crazy» spielte sie eine Schülerin, die mit ihrer Freundin (Schauspielerin Alicia Silverstone) als Lolita mit Rock’n’Roll im Blut durchs Land zieht und mit verrutschter Schuluniform, kreisenden Hüften und laszivem Lollipop-Zungenspiel die Männer um den Verstand bringt.

Mit 17 spielte Liv Tyler im Videoclip zum Aerosmith-Song «Crazy» eine laszive Schülerin. Video: Youtube

Aber ist es nicht anrüchig, dass Steven Tyler die Rolle der brünetten Verführung ausgerechnet mit seiner 17-jährigen Tochter besetzt hatte? Nicht ihr Vater, sondern der Regisseur des Videos habe sie in einem Werbespot entdeckt und zum Casting eingeladen, klärt Tyler auf. Steven Tyler habe zwar eingewilligt, sei aber beim Dreh nicht dabei gewesen. «Wir haben gemeinsam die erste Version des Clips geschaut», sie lächelt, «einige Szenen, die ihm zu explizit waren, mussten herausgeschnitten werden. Er wollte mich beschützen.»

Ob es ihr unangenehm war, mit ihrem Vater vor dem Bildschirm zu sitzen und sich beim Poledance im Stripclub zu beobachten, wisse sie nicht mehr. Aber so ganz geheuer war ihr die Sache jedenfalls nicht. Der Clip erschien 1994, es war die Zeit von MTV, und das Video lief in Heavy Rotation. «Morgens, wenn ich mich für die Schule bereit machte, schaltete ich jeweils MTV ein und wartete bis der Clip gespielt wurde. Aber bereits bei den ersten Takten verschwand ich unter die Dusche, ich war zu verlegen, um es mir anzuschauen», erzählt sie.

Die Mutter als Förderin

Am meisten Unterstützung für ihre Karriere bekam Tyler allerdings von ihrer Mutter. Sie sei es gewesen, die in ihr schon als Kind eine zukünftige Schauspielerin sah. «Ich selbst war überzeugt davon, dass die Musik meine Leidenschaft ist», sagt Tyler, «und ja, ich konnte mir eine Zukunft als Meeresbiologin vorstellen.» Sie sei zwölf Jahre alt gewesen und ungewöhnlich gross gewachsen für ihr Alter, als sie mit ihrer Mutter nach New York zog. «Ein dickliches Mädchen mit Zahnspange und Dauerwelle, das plötzlich merkte, wie ihr die Jungs hinterherpfiffen.»

Das Model Paulina Porizkova, eine Freundin ihrer Mutter, schoss die ersten professionellen Fotos von Tyler. «Um mein Make-up und die Haare kümmerte sich ein guter Freund, der eine fantastische Dragqueen und einer von Debbie Harrys besten Freunden war», erzählt Tyler und lacht: «Nun ja, meine Lippen waren vielleicht etwas zu rot.» Die Fotos schafften es dennoch in die Zeitschrift «Interview». Die ersten Jobs für Werbekampagnen folgten bald, doch Bebe Buell gab Acht, dass ihre Tochter sich nicht im Modelzirkus verlor und dass sie die Schauspielerin wurde, die sie immer in ihr sah.

«Die Entscheidung darüber, was ich okay finde, liegt allein bei mir.»Liv Tyler, Schauspielerin

Nun steht die 41-Jährige erneut als Model vor der Kamera. Nicht gerade das typische Alter, um in die Lingerie-Werbung einzusteigen, oder? Sie habe gerade ihr drittes Kind – Tochter Lula Rose – bekommen, erzählt sie, als Triumph sie vor zwei Jahren zum ersten Mal als Markenbotschafterin angefragte habe. «Dieses Angebot kam wirklich unerwartet.» Die Kampagne sei für sie eine Motivation gewesen, wieder in Form zu kommen, ohne unrealistischen Ansprüchen genügen zu wollen. «Ich begriff, dass die Entscheidung darüber, was ich okay finde und wie weit ich mich herausfordern will, allein bei mir liegt.»

(Annabelle)