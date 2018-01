Politische Jeans, erschreckendes T-Shirt

Nur wenige machten nicht mit. Aus Solidarität mit den Opfern von sexuellen Übergriffen trugen die Stars an den diesjährigen Golden Globes schwarz. Der amerikanisch-nepalesische Designer Prabal Gurung jubelte: Endlich zeige Mode, dass sie eben mehr könne als nur schön und glamourös sein. Dabei vergisst Gurung, dass Kleidung in der Geschichte immer wieder mehr war als ein Ausdruck von Individualität. Ein paar Momente, in denen Farben, Stoffe und Aufdrucke politisch waren:

Die drei Farben der Suffragetten

Die britische Frauenrechtlerin Emmeline Pethick-Lawrence rief ihre Mitstreiterinnen 1908 dazu auf, an einer kommenden Demonstration in einer von drei Farben teilzunehmen: Weiss als Zeichen der Reinheit, Violett als Zeichen der Würde und Grün als Zeichen der Hoffnung. Gut 30’000 Frauen folgten Pethick-Lawrences Idee, die Kundgebung wurde zu einem visuellen Spektakel. In der Folge trugen die Suffragetten regelmässig lange, weisse Röcke an ihren Demonstrationen.

Paris während der Besatzung

Subtil, aber kreativ protestierten vor allem junge Französinnen ab 1940 gegen die deutsche Besatzung. Mit selbst genähten, extravaganten Kleidern lehnten sie sich gegen die Beschlagnahmung von Textilien durch die Nazis auf. Mit Röcken in den Farben der blau-weiss-roten Trikolore zeigten sie unverhohlen ihren Patriotismus. Ebenso mit ihren selbst gebastelten Hüten, die sie mit Darstellungen von französischen Politikern, Landschaften und historischen Szenen verzierten. Nicht selten führte der modische Ungehorsam zur Verhaftung.

Im Jeans-Overall nach Washington

Über 200’000 Personen versammelten sich am 28. August 1963 in Washington D.C., um für das Ende der Rassendiskriminierung in den USA zu demonstrieren. Beim legendären Marsch auf Washington erschienen zahlreiche schwarze Bürgerrechtler in Jeans-Overalls. Die einstige Arbeitskleidung der schwarzen Sklaven war als Symbol gedacht: Wir waren damals segregiert, und wir sind es noch immer.

Im Slogan-Shirt zu Thatcher

Schon die Punks schrieben ihre Botschaften auf T-Shirts. Doch es war die britische Designerin Katharine Hamnett, welche die Slogan-T-Shirts ab 1983 gross herausbrachte, indem sie politische und ethische Botschaften auf ihre übergrossen Shirts druckte. Für Aufsehen sorgte vor allem Hamnetts Besuch 1984 in 10 Downing Street. Die Designerin hatte ein Protest-Shirt gegen die Stationierung von US-Atomwaffen in Grossbritannien in den Amtssitz der Premierministerin geschmuggelt. So stand sie dann vor Margaret Thatcher, auf dem T-Shirt den Slogan «58% Don’t Want Pershing» (58% sind gegen Pershing-Raketen). Der Legende nach soll Margaret Thatcher vor Schrecken aufgeschrien haben. (Tages-Anzeiger)