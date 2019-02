Oscars intim: Cooper Wange an Wange mit Gaga

Kein Oscar-Moderator im Hause – wie fängt man dann die Show an? Nun, wenn der Film «Bohemian Rhapsody» schon nominiert ist, kann man ja gleich Queen auf die Bühne bitten, die mit «We Will Rock You» und «We Are the Champions» den Auftakt bestreiten. Was sie mittels Kürzestinterpretationen von je 75 Sekunden auch tun. Das hebt die Gäste aus den Sitzen, Javier Bardem singt aus voller Kehle mit, Lady Gaga lacht und klatscht, nur Christian Bale steht reglos da, so wie fast immer, wenn er nicht gerade in einem Film mitspielt.

Musikalische Einlagen sind bei den Oscars in der Regel eine zähe Angelegenheit – auch dieses Jahr: Gillian Welch und David Rawlings verwässern die Countryballade «When a Cowboy Trades His Spurs for Wings» bis zur Unkenntlichkeit. Bette Midler zerfliesst im Pathos von «The Place Where Lost Things Go», und Jennifer Hudson möchte mit «I'll Fight» Fenstergläser zersingen. Nach dem letzten verklungenen Ton hat man diese Darbietungen wieder vergessen.

Anders bei «Shallow» aus dem Musical «A Star is Born»: Lady Gaga und Bradley Cooper, denen plötzlich alle Welt eine Romanze nachsagt (deren Beweis aber noch aussteht), inszenieren den perfekten Lovesong. Er geleitet sie die Treppe zur Bühne hoch, sie zieht ihn zum Flügel rüber. Erst schauen sie sich tief in die Augen, dann legt Gaga gesanglich eine Schippe drauf, am Schluss sitzen sie Wange an Wange nebeneinander.

Die Chemie stimmt auch abseits der Leinwand. Jedenfalls möchte man in diesem Moment nicht Irina Shayk sein, die Geliebte von Bradley Cooper, die während der ganzen Show zwischen ihm und Gaga in der vordersten Reihe sitzen muss.

Queen mit Adam Lambert bestritten den Auftakt zur Oscargala 2019. Quelle: Youtube

