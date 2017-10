Kraftwerke des Ausdrucks

Manche Kurzfilme sind wie ein guter Witz – einer, bei dem die Pointe nicht schon von weitem sichtbar ist. So wie «Four Beauties», ein Fünfminüter, in dem abwechslungsweise die Gesichter von vier Frauen zu sehen sind, vor schwarzem Hintergrund, befreit von jedem Kontext, ohne Worte und Musik, zu hören sind bloss nicht identifizierbare Geräusche. Was in aller Welt spielt sich auf diesen Mienen nur ab? Sie verziehen sich schmerzvoll, man würde schon Grausiges vermuten, wären da nicht die Mundwinkel, die immer wieder leicht hochgehen: winzige, verkniffene Lacher. Am Schluss wird das Rätsel aufgelöst, wir verraten hier nur so viel: Ja, es hat mit Schönheit zu tun. Und ja, es ist eine recht überzeugende Pointe.

Witze allerdings, sogar gute, bleiben oft weniger im Langzeitgedächtnis haften; da gibt es im Schweizer Wettbewerb am Kurzfilmfestival Shnit anderes, das stärker nachhallt. Schon nur, weil ein Thema angeschnitten wird, das man in solcher Deutlichkeit vielleicht noch nie auf Grossleinwand angetroffen hat. «Kinder der Nacht» des Luzerners Kim Allamand ist so ein Film. Was die beiden jungen Frauen darin mit einem roten Zelt und einem Einweggrill vorhaben, ist kein fröhlicher Trip. Das wird ziemlich rasch klar, aber wie der 1988 geborene Regisseur, damals Filmstudent an der Zürcher Hochschule der Künste, das Ungeheuerliche erzählerisch bewältigt, ist subtil. Das fängt an bei der unbequemen Situation, dass sich da zwei Frauen, die sich offensichtlich noch nie offline begegnet sind, bei der einen zu Hause treffen. Viele Worte machen sie nicht, es ist Nacht, ausser ihnen ist niemand zu Hause. Sie bauen das Zelt im Wohnzimmer auf, essen eine Kleinigkeit, später fahren die Storen an allen Fenstern automatisch herunter. «Nehmen Sie das Mittel gegen Erbrechen», liest die Jüngere vom Laptop ab. «Schreiben Sie einen Abschiedsbrief. Kohlenmonoxid-Warnhinweis ans Zelt kleben.» Es ist eine Anleitung zum Ableben.

Wie auf dem Beipackzettel

Kim Allamand ist über einen realen Fall auf sein Thema gestossen, der in den Medien für Aufsehen gesorgt hat – drei Mädchen hatten sich im Internet kennen gelernt und auf die beschriebene Weise das Leben genommen. Allamand besuchte bei der Recherche diverse Suizidforen im Netz, eines hiess «Kinder der Nacht». «Es gibt auf diesen Webseiten sogenannte Methodendiskussionen, also Anleitungen für einen sicheren und sanften Tod», sagt er. «Paradoxerweise ähnelt die Sprache jener, wie man sie etwa von einem Medikamenten-Beipackzettel kennt.»

So, wie Allamand von seiner Arbeit erzählt, überlegt und ruhig, so fühlt sich auch sein Film an. Auch wenn er dem Zuschauer fast nichts erspart. «Kinder der Nacht» geht sehr nahe, in jeder Hinsicht, und wenn die Reissverschlüsse am Zelt zugezogen werden, mit diesem Geräusch, das an Sommerferien und Pfadilager erinnert, stockt einem der Atem.

Ist das nun verwerflich, was die Mädchen hier tun? Ist es verwerflich, dass es Suizid-Anleitungen im Netz gibt? Diese Fragen wirft der Film auf, hütet sich aber davor, sie zu beantworten oder das Dargestellte zu werten. «Es ist auch in diesem Fall wie mit allem, was die Digitalisierung ermöglicht», sagt Allamand. «Die Tools, Apps und Gadgets sind da. Wir müssen lernen, damit umzugehen.»

Es braucht Mut, sich filmisch auf ein solches Terrain zu wagen, noch dazu in einem Schulprojekt – «Kinder der Nacht» ist Allamands Bachelor-Abschlussfilm. «Auch meine Mentoren hatten Bedenken. Doch ich vermittle ja keine Informationen, die nicht auch sonst leicht zugänglich wären», so Allamand. «Ich will niemanden zur Nachahmung motivieren, sondern zum Denken anregen. Das kann ich erreichen, indem ich darauf achte, dass sich der Zuschauer nicht mit der gezeigten Gewalt identifiziert.»

Ganzes Spektrum an Regungen

Es ist ausserdem keine kleine Kunst, von etwas Ungeheuerlichem zu erzählen, ohne dass es äusserlich dramatisch wird. Allamand tut dies, indem er seine filmischen Mittel ganz bewusst einsetzt und auf die mimische Kunst seiner Darstellerinnen vertraut: Über die Gesichter von Lotti Happle und Annina Walt flackert ein ganzes Spektrum an Regungen – von Unsicherheit über Schmerz bis zu trotziger Entschlossenheit. Es sind kleine Kraftwerke des Ausdrucks, diese Gesichter.

«Kinder der Nacht» läuft im Programmblock «Swiss Made 03» am Sonntag, 16 Uhr, im Progr.