Kommt jetzt die grosse Kino-Leere?

Es wäre alles bereit gewesen: Der letzte Auftritt von Daniel Craig als James Bond in «No Time to Die» hätte den Schweizer Kinos einen gewaltigen Frühlingsboost beschert. Davon durfte man jedenfalls ausgehen, da die letzten beiden Bond-Filme «Spectre» (2015) und «Skyfall» (2012) landesweit je über eine Million Besucher in die Säle lockten. An diese Zahlen kam in den letzten Jahren kein anderer Film auch nur annähernd heran.