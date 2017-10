«Kinder der Nacht» gewinnt bei Shnit

Die Organisatoren von Shnit verzeichneten ersten Schätzungen zufolge rund 20'000 Besucherinnen und Besucher, also ähnlich viele wie in früheren Jahren. Schon am Samstagabend wurden der Jury- und der Publikumspreis im Schweizer Wettbewerb verliehen.

Während sich die Jury für «Kinder der Nacht» entschied, einen Kurzspielfilm über zwei junge Frauen, die sich zum gemeinsamen Suizid verabreden (siehe «Kleinen Bund» vom Samstag), favorisierte das Publikum den 9-minütigen Film «Martien» des Genfers Maxime Pillonel. Darin variiert der Regisseur sehr amüsant das Motiv eines Tankstellenüberfalls, indem er einen hörbehinderten Shop-Angestellten zur Hauptfigur macht.

Die beiden Preise sind mit je 5000 Franken dotiert. Die Gewinner des Internationalen Wettbewerbs werden am 30. Oktober in New York gekürt. Unter den nominierten Filmen befindet sich keiner aus der Schweiz. (Der Bund)