Homophobe Tweets: Comedian sagt Oscar-Moderation ab

Wegen früherer homophober Twitter-Beiträge wird US-Comedian und Schauspieler Kevin Hart die nächste Oscar-Verleihung nun doch nicht moderieren. Die Oscar-Akademie habe ihn vor die Wahl gestellt, sich entweder zu entschuldigen oder die Moderation abzugeben, sagte der 39-Jährige am Donnerstag in einem Video-Beitrag beim Online-Dienst Instagram. Die Tweets seien knapp zehn Jahre alt, zudem habe er seine Äusserungen bereits mehrfach erklärt, begründete Hart seinen Rückzug.

Der Schauspieler («Jumanji: Willkommen im Dschungel», «Night School») hatte erst zwei Tage zuvor bekanntgegeben, dass er Gastgeber der Oscar-Preisverleihung im Februar sein werde.

Er wolle nicht weiter zurückblicken, da er sich verändert habe und heute «an einem völlig anderen Punkt» seines Lebens sei, sagte Hart am Donnerstag. «Ich habe gesagt, wer ich jetzt bin, im Vergleich zu dem, der ich früher war. Ich habe es getan.»

Im Kurzbotschaftendienst Twitter entschuldigte sich der 39-Jährige für seine «unsensiblen Worte der Vergangenheit». «Es tut mir Leid, dass ich Menschen verletzt habe. Ich entwickle mich fort und werde das weiterhin tun. Mein Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und uns nicht auseinanderzureissen», schrieb er.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.