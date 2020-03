Ex-Filmmogul Harvey Weinstein muss 23 Jahre ins Gefängnis

In dem aufsehenerregenden Prozess ging es vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oralsex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben.

Nach dem Schuldspruch war Weinstein zunächst in ein Spital gekommen und dann in das Gefängnis Rikers Island in der Millionenmetropole New York. Nun soll er in einem Gefängnis im Bundesstaat New York untergebracht werden.

Nach Urteilsverkündung ins Spital

Weinstein wurde nach der Verkündung vor zwei Wochen in Handschellen abgeführt. Er musste bis zur Verkündung des Strafmasses durch Richter James Burke am 11. März im Gefängnis bleiben. Anders als zunächst geplant wurde er aber vorerst nicht in das berüchtigte Gefängnis Rikers Island auf einer Insel vor New York gebracht, sondern zunächst in ein Krankenhaus.

Er habe über Schmerzen in der Brust geklagt und habe wegen hohen Blutdrucks untersucht werden müssen, berichteten US-Medien unter Berufung auf Weinsteins Team. Nach den Untersuchungen sollte er aber nach Rikers Island gebracht werden.

Meilenstein der #MeToo-Ära

Weinsteins Anwälte kündigten nach dem Schuldspruch vor zwei Wochen an, in Berufung gehen zu wollen. Dabei könnten sie beispielsweise die Rolle der Jury oder des Richters ins Visier nehmen und das Verfahren als voreingenommen darstellen.

Frauenrechtlerinnen und Schauspielerinnen reagierten erleichtert, gaben sich aber auch kämpferisch. Die Präsidentin der mit #MeToo verbundenen Stiftung «Times's Up», Tina Tchen, sprach von einer «neuen Ära der Justiz». 23 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen – darunter prominente Schauspielerinnen wie Ashley Judd und Rosanna Arquette – beklagten, dass Weinstein nicht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. «Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei».

Mutige Opfer

Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance sprach nach dem Schuldspruch von einem «grossen Tag». Die Zeuginnen der Anklage und die beiden Staatsanwältinnen Joan Illuzzi und Meghan Hast hätten «den Lauf der Geschichte im Kampf gegen sexuelle Gewalt» geändert.