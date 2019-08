«Die schwarzen Kids machten sich über einen lustig»

Idris Elba ist vollkommen entspannt. Während des ganzen Interviews snackt er Nüsschen in der Sonne. Entspannter als der 46-jährige Brite, der als smarter Gangster Stringer Bell in «The Wire»berühmt wurde, kann man kaum wirken. Er hat Nelson Mandela und die Titelrolle in der finsteren BBC-Serie «Luther» gespielt. Derzeit stellt er «Hobbs & Shaw» vor, ein Spin-off der Action-Autofilm-Serie «Fast & Furious». Elba spielt Brixton, den bionisch aufgewerteten Gegner der Helden Dwayne Johnson und Jason Statham. Dass er künftig auf Actionrollen festgelegt sein wird, braucht er nicht zu befürchten – dafür hat der im Londoner Osten aufgewachsene Sohn eines Fabrikarbeiters aus Sierra Leone und einer ghanaischen Mutter viel zu viele andere Talente.