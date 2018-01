Die Rechnung ist aufgegangen

Die Walt Disney Company scheint die richtige Investition getätigt zu haben. Als im Oktober 2012 die Lucasfilm Ltd. – die unter anderen für die «Star Wars»- und die «Indiana Jones»-Filme verantwortlich war – für 4 Milliarden von der Walt Disney Company akquiriert wurde, befürchteten einige den Niedergang der Weltraumsaga.

Nun, knapp 5 Jahre und drei Filme später, sehen sich alle bestätigt: «Episode VII – The Force Awakens», «Rogue One – A Star Wars Story» und «Episode VIII – The Last Jedi» wurden von Fans und Kritikern gut aufgenommen und die 4 Milliarden Einkaufspreis mit jenen drei Filmen bereits wieder eingespielt. Dies meldet die amerikanische Newssite Qz.com.

«Episode VIII – The Last Jedi» läuft noch in den Kinos, wird die Bestmarke von 2 Milliarden US Dollar wohl nicht mehr erreichen können, die von «Episode VII – The Force Awakens» erreicht wurde. Selbst wenn die 4 Milliarden US-Dollar der drei «Star Wars»-Filme unter der Ägide der Walt Disney Company nicht der Gewinn sind – jeder der Filme hatte Produktionskosten von mindestens 200 Millionen US-Dollar und weltweite Werbekampagnen – dürfte die Differenz durch den Verkauf von Filmlizenzen, TV-Shows, Erlebnisparks und Spielzeug längst eingenommen worden sein.

Die «Star Wars»-Saga, die 1977 mit der «Episode IV – A New Hope» ihren Anfang nahm, wurde unter der Schirmherrschaft von Disney ausgebaut und erhielt neben der fortlaufenden Geschichte auch eigenständige Geschichten wie «Rogue One – A Star Wars Story» oder «Solo – A Star Wars Story», der dieses Jahr über die Leinwände laufen soll. Regisseur Rian Johnson, der für den aktuellen Film hinter der Kamera stand, soll bereits für eine nächste Trilogie verpflichtet worden sein. «Star Wars Episode IX» ist für 2019 geplant.

