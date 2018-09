Das böse Hirni

Das Ungeheuer spricht, schauen wir auf seinen Bauch. Dort flackert der Bildschirm mit dem grässlichen Mund. Also spricht Arnim Zola: Adolf Hitler werde zurückkehren.

Hitler werde wiederkehren mit dem Gesicht eines Helden, sagt Zola, und zeigt auf Captain America: «Deinem!» Spannung, gesteigert durch die Bildsprache des Comics. Cuts wie Messerschnitte, steile Winkel wie angesetzte Spritzen. Der Star-Spangled-Superheld: «Dafür musst du mich töten.»

Arnim Zola hat alles vorbereitet. In einem Behälter dümpelt Hitlers Hirn. Entnommen im April 1945, ausgeflogen aus dem untergehenden Berlin in die Alpen, dort konserviert. Captain America ist in Zolas Schloss gefangen, wird bewacht von Kreaturen und Maschinen. Arnim Zola zückt das Skalpell, lacht. «Hahahahah!!!» Wir lesen und sehen: «Captain America», Heft 212, 1977.

Ein Schurke für Asien

Das Superhelden-Metier ist zu einem Perpetuum mobile geworden, künstlerisch wie wirtschaftlich. Aufs Neue werden Helden und Schurken zusammengestellt, miteinander und auf­einander losgelassen. Comics werden zu Filmen werden zu Spielzeug. Unerschöpflich scheint der Urstoff der alten Comic-Hefte, unverdrossen für die gute Sache streiten Superman, Batman, Captain America. Sie, die D.C.- und Marvel-Kinder der 30er und 40er, zu deren Erzfeinden der Träger eines gewissen schmalen Schnäuzchens gehörte.

Der erfolgreichste Superheldenfilm war erst vor ein paar Monaten im Kino. «Infinity War» brachte zwei Milliarden Dollar ein, was dem BIP von San Marino entspricht. In der Geschichte generierten nur drei Filme mehr Geld. Der zweiterfolgreichste Superheldenfilm war «The Avengers» von 2012 mit 1,5 Milliarden Dollar. Zola ist in diesem Film als Rivale von Captain America vorne mit dabei, gespielt von Toby Jones. Selbst ein eher kurioser Spin-Off wie «Ant-Man and the Wasp», der derzeit in den Schweizer Kinos läuft, spielte bereits eine halbe Milliarde ein. Wieder ist Zola involviert: Eines seiner Klonmonster, der hässliche Egghead, hat einen Auftritt.

Auch die Hefte bringen noch immer Geld. Dieses Jahr lancierte Marvel die Comic-Reihe «Hong Kong Heroes», das Unternehmen zielt auf den riesigen asiatischen Markt. Und wer versperrt der neuen Superheldin Arwen Wong den Weg? Wer bietet all seine fiesen Tricks auf? Klar, Arnim Zola.

Zola in Roboterrüstung auf dem Cover eines Marvel-Hefts.

Marvel-Zeichner Jack Kirby hat die Figur Mitte der 1970er erfunden. Zola ist ein Diener des absolut Bösen, ein irres Genie im Roboteranzug und – Schweizer. Die Biografie, zusammengefasst in einem frühen Comic und später immer wieder in Erinnerung gerufen: geboren in den Walliser Alpen, aufgewachsen in einem Schloss in der Ostschweiz, ein Wunderkind im Chemielabor. Das Weltgeschehen beobachtet er erst von neutralem Boden aus, blickt über den Bodensee nach Deutschland. Doch der Ehrgeiz ist mächtiger als die Moral, und die Nazis bieten nun mal prima Arbeitsbedingungen für einen «Mad Scientist» wie ihn. Fürs Dritte Reich züchtet Zola Monster – Zombies, oder einen vulgär-nietzscheanischen «Übermenschen».

Arnim Zola wird seinerseits seziert von der Comicforschung, einer zumal in den USA recht gewichtigen akademischen Disziplin. Zola gilt als Beispiel für Kirbys Fähigkeit, Gestalten zu schaffen, die die Leser nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen, und die andere Zeichner nachahmen. Ein Bösewicht in «Hero Turtles» etwa, das Schleimstück Krang, versucht wie Zola als blosses Hirn aus einem Roboterbauch heraus an die Weltherrschaft zu kommen.

Mit CH-Pass noch unmoralischer

Doch warum ist Zola Schweizer? Dazu gibts verschiedene Theorien. So dürfte Zola enger mit den grossen Pharmafirmen zusammenhängen, als diesen lieb sein kann. Andere Comicforscher sehen in Zolas Schweizer Pass vor allem eine brillante Kirby-Volte: Weil sich Zola als Schweizer bewusst und ohne Not dem Bösen anschliesst, wirkt er noch ein Stückchen unmoralischer und selbstsüchtiger als ohnehin.

Wieder andere erkennen im irren Wissenschaftler einen direkten Nachfahren Viktor Frankensteins, dessen Geschichte Mary Shelley vor 200 Jahren in Genf schrieb. Die Schweiz als Hort fehlgeleiteter Wissenschaft, Schoss grässlicher Monster, Refugium fieser Geister.

Tapsiger Akademiker: Zola in «The Avengers».

Wir lesen und sehen: «Invaders Now!», Heft 2, 2011. Captain America stürmt mit seiner Crew in Zolas Labor. Der Körper des Schweizers verbrutzelt – doch sein Bewusstsein wird von Gehilfen rechtzeitig in ein Computerprogramm hochgeladen. Die Szene zeigt, dass Zola zum Stammpersonal des Marvel-Universums gehört, eine jener Figuren ist, die jederzeit mühelos wiederbelebt werden können. Wobei die Comicmacher längst nicht mehr der Reihe nach erzählen, sondern hemmungslos vor-, zurück-, und parallelschalten, neue Zeitebenen und Erzählstränge einbauen.

Zola tritt deshalb in verschiedenen Aggregatzuständen auf. Mal als tapsiger Akademiker im Laborkittel. Mal in der maximierten Körperlichkeit der Roboterrüstung, mit der er jedem Superhelden zusetzen kann. Mal als schiere Vergeistigung: Im Film «Captain America: The Winter Soldier» von 2014 entdeckt die Heldin Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson, eine riesige Computeranlage, die das Bewusstsein des Schweizers speichert. (In einem Youtube-Video rechnet ein Marvel-Fan nach, wie viele Speicherkassetten für diese Bewusstseinslagerung wohl benötigt worden wären.)

«Wie gross ist Zolas Hirn?» Ein Fan rechnet nach.

Die Berner Wissenschaftlerin Joanna Nowotny, eine der wenigen hiesigen Comicexpertinnen, erkennt in Zola eine künstlerische Anverwandlung des Gedankenexperiments «Gehirn im Tank». Dieses zeigt, dass wir nicht mit Sicherheit wissen können, ob unser Hirn sich tatsächlich in einem Kopf befindet und Realität wahrnimmt. Oder ob es nicht vielmehr unwissend in einem Behälter liegt, an Elektroden angeschlossen, mit Impulsen manipuliert.

«WHAAHAMM!!»

Wir lesen und sehen nochmals: «Captain America», Heft 212. «Ergib dich», sagt Zola zu Captain America. «Es wird nur ein bisschen wehtun.» Doch der Captain denkt nicht daran, packt eine Laborflasche und wirft sie nach Zola. Die Action bricht aus, Marvel-Style. Es macht «POF!», Zola schreit: «YAAAA!!» Später rumst das ganze Schloss in die Luft: «WHAAHAMM!!»

Diesmal scheitert Zola, zum grossen Glück für die freie Welt. In einem anderen Comic jedoch, auf einer anderen Zeitebene, da gelingt es Zola sehr wohl, den Nazi-Führer wiederzubeleben. In der Kluft des Ku-Klux-Klan treibt Adolf Hitler danach als «Hate-Monger» sein Unwesen. Sein Hass ist seine Superpower.

Auch das Comicuniversum kennt Konjunkturen. Batman zum Beispiel war länger weg und erlebte dann dank Regisseur Christopher Nolan ein fantastisches Kino-Comeback. Für Comicforscher ist klar, dass Arnim Zola auch in künftigen Hollywood-Blockbustern zu sehen sein wird. Ja, dass er wichtiger wird denn je. Denn Zola ist zeitgemässer böse als die meisten anderen Schurken.

Sein Verständnis der Welt als Labor, seine Geringschätzung des Menschen als blosses Versuchsobjekt, sein kalter Ehrgeiz – all das erinnert an die Tech-Bosse des Silicon Valleys, ins Monströse gesteigert. Mit Arnim Zola stellt die Schweiz den perfekten Bösewicht fürs digitale Zeitalter.

«Ant-Man and the Wasp» läuft derzeit in den Schweizer Kinos.

