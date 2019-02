Bruno Ganz ist tot

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist gestorben. Er starb im Alter von 77 Jahren in seinem Wohnhaus in Zürich, wie das Management auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine» über den Todesfall berichtet.

Der Schauspieler spielte in zahlreichen Filmen und Theaterinszenierungen. Unter anderem durch seine Rolle als Adolf Hitler in «Der Untergang» erlangte er grosse Bekanntheit über die Landesgrenzen hinaus.

Ganz erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz und den Swiss Award für sein Lebenswerk. Seinen letzten Bühnenauftritt hatte er 2012 in der Inszenierung «Homecoming» in Paris. Sein letzter Film war «The House That Jack Built» von Lars von Trier.

In seiner langen Karriere arbeitet Ganz mit den bedeutendsten Regisseuren des Theaters zusammen.

(red/sda/afp)