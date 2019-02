Bernerin Beki Probst erhält Ehrenpreis

Beki Probst erhält den Ehrenpreis des Schweizer Films 2019. Die Auszeichnung würdigt ihr herausragendes Lebenswerk in der Filmkulturvermittlung. Mit Beki Probst wird gemäss Nominierungskommission «eine prägende Figur der Schweizer Kinolandschaft» ausgezeichnet.

Die in Istanbul geborene Beki Probst - sie pflegt ihr Geburtsjahr für sich zu behalten - studierte Recht und Journalismus und lebt seit 1960 in Bern. Hier baute sie zusammen mit ihrem Ehemann Roland Probst die Kinokette Quinnie auf, die sich dem Arthouse-Kino verschrieben hat. Zudem leitete Beki Probst von 1988 bis 2018 den European Film Market in Berlin, wo sich Financiers, Produzenten und Verleiher treffen, über Lizenzen verhandeln und in neue Projekte investieren. Daneben sass sie in den Auswahlkommissionen der Filmfestivals Locarno und Berlin, sie leitete von 1988 bis 1996 das Genfer Festival Stars de Demain und wurde regelmässig in Jurys im In- und Ausland berufen.

Auch wenn Beki Probst die Quinnie-Kinos 2014 in die Hände ihrer Nachfolgerin Edna Epelbaum übergeben hatte, liegt ihr die Kinostadt Bern noch immer am Herzen. “Meine grösste Sorge ist das Kinosterben”, sagt Probst im Video auf der Facebookseite des Schweizer Filmpreises. Man müsse weniger Filme produzieren, ihnen Zeit geben, und den Menschen den Gang ins Kino wieder vermehrt ans Herz legen.

Das Bundesamt für Kultur (BAK) verleiht der Bernerin den mit 30 000 Franken dotierten Ehrenpreis im Rahmen des Schweizer Filmpreises 2019 am 22. März in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset in Genf. (klb)