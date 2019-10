Er verfilmt den Überfall auf Kim Kardashian

Dabei war der Schmuckraub schon so filmreif. Während der Fashionweek 2016 drang eine Bande von Räubern in die Penthouse-Suite der Familie Kardashian im Hotel Ritz in Paris ein. Während ihre Schwestern Party machten, war Kim als einzige im Hotel geblieben. Sie schickte sich gerade an, zu Bett zu gehen, als eine Bande von maskierten Männern in Polizeiuniform die Treppe herauf stürmte und sie überfiel. Sie zwangen sie, ihren ganzen Schmuck herauszurücken, darunter den 20 Karat Diamantring, den Gatte Kanye West ihr zur Verlobung geschenkt hatte. Insgesamt erbeuteten sie Schmuck für 11.5 Millionen Dollar. Dann fesselten die Räuber die Reality-Queen, deponierten sie in der Badewanne und flohen mit Fahrrädern aus dem Zentrum von Paris. Auf der Flucht stürzte einer der Räuber vom Fahrrad, wobei ihm ein diamantbesetztes Kreuz aus der Tasche gefallen sein muss, eine Passantin fand es am nächsten Morgen. Es sollte lange das einzig auffindbare Schmuckstück aus dem Raub bleiben.

Um sie soll es letztlich gehen: die Bande von Old-School-Räubern, die eine Influencerin überfallen wollen.

Daraus will Sfar nun eine Komödie basteln. Der in Nizza geborene Zeichner gehört zu den prominentesten Figuren der französischen Comic-Szene. Seine Mutter starb in seinem ersten Lebensjahr, so wuchs er bei seinem Vater auf, einem sephardischen Juden mit nordafrikanischen Wurzeln. Er studierte Philosophie in Paris, begann aber bald, die Geschichten aus seiner Kindheit in Comics zu erzählen. Er gilt als Vielschaffer, über 200 Bücher soll er bereits veröffentlicht haben, daneben hat er Romane geschrieben und 2010 ein Biopic über Serge Gainsbourg gedreht, das einen Preis für den besten Erstling erhielt.

Sfar beherrscht es, tiefe philosophische Fragen in lebensnahe Themen und Geschichten zu verpacken. Auch für die sinnliche Bildsprache in seinen Comics ist er bekannt. Im Kardashian-Film unter dem Titel »Fashionweek» soll es um Themen wie Feminismus und Männlichkeit gehen, aber auch um Gewalt gegen Frauen und die Beziehung zwischen den Superreichen und den weniger Reichen sowie zwischen der alten und der neuen Welt, wie der 48-Jährige in einem Interview bekannt gab.

Der Überfall passt bestens dazu. Nachdem das Ereignis im September 2016 publik geworden und weltweit darüber berichtet worden war, hatte es zunächst Gerüchte gegeben, der Überfall sei zwecks Aufmerksamkeitssteigerung von den Kardashians selbst inszeniert worden. Das erwies sich als falsch, denn einige Monate darauf wurde eine Bande von notorischen Schmuckräubern um die 60 verhaftet und Anklage erhoben. Um sie soll sich letztlich Sfars Plot drehen: Die Bande von Old-School-Räubern, die eine Influencerin überfallen wollen, und im Getöse der Fashionweek beinahe verloren gehen. Tönt nach einem Film, den man gesehen haben muss.