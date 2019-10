Eigentlich sollte sie ihrem Mann dienen

Als ihr Mann in in der Emmentaler Gemeinde Schangnau als Pfarrer installiert wird, nimmt der Münsterpfarrer die junge Frau beiseite und ermahnt sie, ihrem Partner fortan eine «gute Gehilfin» zu sein. Die 85-jährige Berner Schriftstellerin Katharina Zimmermann («Die Furgge») hat sich indes nie als Gefangene dieser «zudienenden Rolle» gesehen. In ihrem Fim «Das letzte Buch» geht die Berner Filmemacherin Anne-Marie Haller der Frage nach, wie es einer Frau dieser Generation gelingen konnte, ein eigenständiges und kreatives Leben als Autorin aufzubauen.