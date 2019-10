«Ja, ich glaube an Gott»

Melvil Poupaud, 46, ist in Frankreich ein bekannter Schauspieler und Musiker, zuletzt stand er mit Benjamin Biolay in einem Spektakel auf der Bühne, das Musik, Theater und Film vereinte. Im Kino spielte er Hauptrollen für renommierte Regisseure wie Eric Rohmer, Raoul Ruiz und immer wieder François Ozon, der ihm dieses öffent­liche Glaubensbekenntnis nun eingebrockt hat. Und zwar in doppelter Hinsicht: In Ozons neuem Film «Grâce à Dieu» ist Poupaud als gläubiger Katholik zu sehen. Und vor dem Interview mit dem Hauptdarsteller stichelt der Regisseur: «Fragen Sie ihn nach seinem Glauben, ich habe ihn nur deswegen besetzt …»

Fall nicht abgeschlossen

«Grâce à Dieu» ist allerdings alles ande­re als ein Loblied auf die Kirche. Der Film basiert auf einem wahren Fall; im Mittelpunkt stehen die Machenschaften eines Geistlichen, der zahlreiche Jugendliche missbrauchte. Jahre später findet sein Opfer Alexandre heraus, dass dieser Mann noch im Amt ist. Zuerst denkt er, das könne nur ein Missverständnis sein, beginnt zu handeln und bringt einen Fall ins Rollen, der seine Kreise bis zum Erzbischof von Lyon zieht. Der Berufungsprozess gegen den echten Erzbischof Philippe Barbarin, der in erster Instanz zu sechs Monaten Haft verurteilt wurde, ist noch im Gang.

Ozon inszeniert das fast dokumentarisch, als eine Art Stafettenfilm: Alexandre beginnt, später übernehmen andere. «Ich versuche, einen katholischen Traditionalisten zu spielen, eine Figur, die man selten genug im Kino sieht», sagt Poupaud. Ihm sei wichtig gewesen, dass dieser brave Bürger immer mutiger werde, wirklich etwas verändern wolle. «Da geht es ihm wie mir: Wenn ich etwas hasse, dann sind es verschwiegene Autoritäten.»

Der Film verliert Poupaud mit der Zeit aus den Augen, aber für das Ende ist er wieder da. «Glaubst du noch an Gott?», wird Alexandre dabei gefragt. Seine Antwort darauf ist nur ein Blick, und der ist vieldeutig. «Das war die schwierigste Szene des Films», erinnert sich Melvil Poupaud. Aber für ihn selber ist klar: Er würde mit «Ja» antworten.

