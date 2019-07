Ist der Aareschwumm ein Bürgerrecht?

Im Januar vor zwei Jahren hatte Alec von Graffenried im Erlacherhof seinen Amtsantritt. Doch Stadtpräsident wurde er in Wahrheit erst fünf Monate später. Im Juni nämlich, als er einer Reporterin der Gratiswochenzeitung «Bärnerbär» verriet, er tue es «am liebsten mehrmals täglich». Dann zog er sich aus: Jackett, Krawatte, Hose, Hemd. Die Fotos zeigen einen Mann in Badehose, der einen Kopfsprung macht und in einem Winkel von circa zwanzig Grad in den Fluss eintaucht.